https://sputnikarabic.ae/20220820/قرار-سعودي-جديد-بخصوص-الوافدين-1066647401.html
قرار سعودي جديد بخصوص الوافدين
قرار سعودي جديد بخصوص الوافدين
قررت السلطات السعودية المختصة السماح للوافد الذي غادر المملكة مغادرة نهائية باستبدال رخصة قيادته القديمة بأخرى جديدة حين عودته إلى المملكة مرة أخرى. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:05+0000
2022-08-20T09:05+0000
2022-08-20T09:06+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة عكاظ السعودية فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للوافد الذي عاد إلى المملكة بعد مغادرتها نهائيا أن يستبدل رخصته القديمة برقم الهوية الجديدة التي حصل عليها.ولفتت إلى أنه يقوم بسداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.وعن الوافد القادم إلى المملكة بتأشيرة زيارة، قررت الإدارة العامة للمرور ان تسمح له بالقيادة برخصته الدولية أو الأجنبية لمدة سنة أو إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب.
https://sputnikarabic.ae/20220730/المرور-السعودي-يقر-غرامة-تصل-إلى-5-آلاف-ريال-في-هذه-الحالة-1065765224.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
قرار سعودي جديد بخصوص الوافدين
09:05 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
قررت السلطات السعودية المختصة السماح للوافد الذي غادر المملكة مغادرة نهائية باستبدال رخصة قيادته القديمة بأخرى جديدة حين عودته إلى المملكة مرة أخرى.
ووفقا لجريدة
عكاظ السعودية فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للوافد الذي عاد إلى المملكة بعد مغادرتها نهائيا أن يستبدل رخصته القديمة برقم الهوية الجديدة التي حصل عليها.
ولفتت إلى أنه
يقوم بسداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.
وعن الوافد القادم إلى المملكة بتأشيرة زيارة، قررت الإدارة العامة للمرور ان تسمح له بالقيادة برخصته الدولية أو الأجنبية لمدة سنة أو إلى تاريخ انتهاء صلاحيتها
، أيهما أقرب.