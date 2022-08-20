https://sputnikarabic.ae/20220820/قوات-موالية-للمجلس-الانتقالي-الجنوبي-تسيطر-على-منشآت-نفطية-في-محافظة-شبوة-جنوب-شرقي-اليمن-1066653356.html
قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على منشآت نفطية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن
قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على منشآت نفطية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن
تمكنت قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن جنوبي اليمن، اليوم السبت، من السيطرة على مواقع ومنشآت نفطية، إثر هجوم مباغت على قوة من الجيش اليمني... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:41+0000
2022-08-20T11:41+0000
2022-08-20T11:41+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/24/1045802498_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_34d32df45df6d5d8a085c95ab2870075.jpg
القاهرة - سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن قوة تابعة لألوية العمالقة الجنوبية وأخرى من قوات دفاع شبوة، تقدمت إلى مواقع لقوات اللواء 21 ميكا في منطقة عياذ النفطية بمديرية جردان شمال مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وتمكنت من السيطرة على منشأة قطاع 4 التي تستخدم لضخ النفط من حقول الرويضات والعقلة وعسيلان إلى ميناء التصدير في النشيمة بمديرية رضوم جنوب شرقي شبوة.وأضاف أن قوات العمالقة ودفاع شبوة وصلت إلى مفرق جردان وتمركزت في حاجز التفتيش، بعد انسحاب قوات اللواء 21 ميكا المكلفة بحماية حقول ومنشآت النفط في محافظة شبوة.يأتي ذلك غداة إصدار اللجنة الرئاسية توجيهات لكافة القوات المتصارعة في محافظة شبوة بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين قيادات جديدة لتلك القوات، وتكليفها اللواء 21 ميكا بالاستمرار في حماية المنشآت النفطية، فيما اسندت مهمة حماية الطريق الدولي عتق - العبر إلى قوات المحور العسكري.ويوم الأربعاء الماضي، سيطرت وحدات تابعة لألوية العمالقة الجنوبية و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من محافظ محافظة شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، على مدينة عتق مركز المحافظة، بعد مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة في المحافظة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن".
https://sputnikarabic.ae/20220813/نيران-صديقة-تودي-بحياة-قائد-عسكري-في-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-بشبوة-جنوب-شرقي-اليمن-1066359205.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104580/24/1045802498_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_8c453759856ad9dc4b378acec5635b46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
العالم العربي, الحرب على اليمن
قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على منشآت نفطية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن
تابعنا عبر
تمكنت قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن جنوبي اليمن، اليوم السبت، من السيطرة على مواقع ومنشآت نفطية، إثر هجوم مباغت على قوة من الجيش اليمني محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. أفاد مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن قوة تابعة لألوية العمالقة الجنوبية وأخرى من قوات دفاع شبوة، تقدمت إلى مواقع لقوات اللواء 21 ميكا في منطقة عياذ النفطية بمديرية جردان شمال مدينة عتق مركز محافظة شبوة، وتمكنت من السيطرة على منشأة قطاع 4 التي تستخدم لضخ النفط من حقول الرويضات والعقلة وعسيلان إلى ميناء التصدير في النشيمة بمديرية رضوم جنوب شرقي شبوة.
وأضاف أن قوات العمالقة ودفاع شبوة وصلت إلى مفرق جردان وتمركزت في حاجز التفتيش، بعد انسحاب قوات اللواء 21 ميكا المكلفة بحماية حقول ومنشآت النفط في محافظة شبوة.
يأتي ذلك غداة إصدار اللجنة الرئاسية توجيهات لكافة القوات المتصارعة في محافظة شبوة بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين قيادات جديدة لتلك القوات، وتكليفها اللواء 21 ميكا بالاستمرار في حماية المنشآت النفطية، فيما اسندت مهمة حماية الطريق الدولي عتق - العبر إلى قوات المحور العسكري.
ويوم الأربعاء الماضي، سيطرت وحدات تابعة لألوية العمالقة الجنوبية و"قوات دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من محافظ محافظة شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، على مدينة عتق مركز المحافظة، بعد مواجهات دامية استمرت ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة في المحافظة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن".