عربي
https://sputnikarabic.ae/20220820/كوشنر-ترامب-طلب-من-ابنته-إيفانكا-ترتيب-مقابلة-له-مع-هيلاري-كلينتون-بعد-انتخابات-2016-1066655523.html
كوشنر: ترامب طلب من ابنته إيفانكا ترتيب مقابلة له مع هيلاري كلينتون بعد انتخابات 2016‏
كوشنر: ترامب طلب من ابنته إيفانكا ترتيب مقابلة له مع هيلاري كلينتون بعد انتخابات 2016‏
كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن حماه طلب ترتيب مقابلة مع هيلاري ‏كلينتون، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، والتي فاز... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:34+0000
2022-08-20T12:34+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102073/36/1020733696_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_66c8f94c190820b562ada2bf629f1482.jpg
وقال كوشنر في مذكراته الشخصية "Breaking History"، التي ستطرح في أواخر الشهر الجاري، أنه أوكل لابنته، إيفانكا ترامب، مهمة ترتيب المقابلة مع كلينتون.وكتب كوشنر أن الرئيس الأمريكي السابق رغب من خلال المقابلة أن يقيم "علاقة ودية مع هيلاري كلنيتون لتوحيد البلاد"، وإظهار أنه "لا ينوي النظر إلى الوراء"، وفقا لمقتطفات من الكتاب الذي حصلت عليه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وأضاف كوشنر أن والد زوجته كلف إيفانكا بالتواصل مع صديقتها السابقة، تشيلسي كلينتون، لترتيب لقاء بين ترامب وهيلاري وزوجها الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلنيتون.وأشار إلى أن ترامب "طلب من إيفانكا دعوة هيلاري وبيل لتناول العشاء في الأسابيع المقبلة".وقال كوشنر: "اتصلت زوجتي إيفانكا بتشيلسي كلينتون، لكن بعد أيام أيّدت هيلاري تحدي جيل شتاين للانتخابات، وقرر ترامب إنهاء محاولة سعيه لمقابلتها".وقادت شتاين، المرشحة الرئاسية لحزب الخضر، جهود إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية في ولاية ويسكونسن، والتي دعمتها حملة كلينتون.وخلال فترة رئاسته، واصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الزعم بأن خصمه السياسي، هيلاري كلينتون، كانت مجرمة، وقال في عام 2020 إنه يوافق على الهتافات المطالبة بـ"حبسها" 100 في المئة.ومن المقرر طرح مذكرات جاريد كوشنر، التي تكشف كواليس عمله كمستشار بارز في البيت الأبيض لترامب، في يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس/ آب الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-مساعدو-ترامب-يعتقدون-أن-أحد-أفراد-أسرته-المقربين-وشى-به-لـإف-بي-آي-وشكوك-بشأن-كوشنر-1066600723.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102073/36/1020733696_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_0dc38ecd68ca68980759c31aa08e2d1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

كوشنر: ترامب طلب من ابنته إيفانكا ترتيب مقابلة له مع هيلاري كلينتون بعد انتخابات 2016‏

12:34 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / Joe Raedleالمرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكيةمن الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون (يسار الصورة) والمرشح من الحزب الجمهوري دونالد ترامب (يمين الصورة) خلال أول مناظرة لهما كمرشحين بجامعة "هوفسترا" بنيويورك، 26 سبتمبر/ أيلول 2016
المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكيةمن الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون (يسار الصورة) والمرشح من الحزب الجمهوري دونالد ترامب (يمين الصورة) خلال أول مناظرة لهما كمرشحين بجامعة هوفسترا بنيويورك، 26 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكيةمن الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون (يسار الصورة) والمرشح من الحزب الجمهوري دونالد ترامب (يمين الصورة) خلال أول مناظرة لهما كمرشحين بجامعة "هوفسترا" بنيويورك، 26 سبتمبر/ أيلول 2016
© AFP 2022 / Joe Raedle
تابعنا عبرTelegram
كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن حماه طلب ترتيب مقابلة مع هيلاري ‏كلينتون، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، والتي فاز فيها.‏
وقال كوشنر في مذكراته الشخصية "Breaking History"، التي ستطرح في أواخر الشهر الجاري، أنه أوكل لابنته، إيفانكا ترامب، مهمة ترتيب المقابلة مع كلينتون.
وكتب كوشنر أن الرئيس الأمريكي السابق رغب من خلال المقابلة أن يقيم "علاقة ودية مع هيلاري كلنيتون لتوحيد البلاد"، وإظهار أنه "لا ينوي النظر إلى الوراء"، وفقا لمقتطفات من الكتاب الذي حصلت عليه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
تقرير: "خائن" في بيت ترامب قد يكون أبلغ عن "وثائق سرية"
18 أغسطس, 20:30 GMT
وأضاف كوشنر أن والد زوجته كلف إيفانكا بالتواصل مع صديقتها السابقة، تشيلسي كلينتون، لترتيب لقاء بين ترامب وهيلاري وزوجها الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلنيتون.
وأشار إلى أن ترامب "طلب من إيفانكا دعوة هيلاري وبيل لتناول العشاء في الأسابيع المقبلة".
وقال كوشنر: "اتصلت زوجتي إيفانكا بتشيلسي كلينتون، لكن بعد أيام أيّدت هيلاري تحدي جيل شتاين للانتخابات، وقرر ترامب إنهاء محاولة سعيه لمقابلتها".
وقادت شتاين، المرشحة الرئاسية لحزب الخضر، جهود إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية في ولاية ويسكونسن، والتي دعمتها حملة كلينتون.
وخلال فترة رئاسته، واصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الزعم بأن خصمه السياسي، هيلاري كلينتون، كانت مجرمة، وقال في عام 2020 إنه يوافق على الهتافات المطالبة بـ"حبسها" 100 في المئة.
ومن المقرر طرح مذكرات جاريد كوشنر، التي تكشف كواليس عمله كمستشار بارز في البيت الأبيض لترامب، في يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس/ آب الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала