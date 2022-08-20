https://sputnikarabic.ae/20220820/كوشنر-ترامب-طلب-من-ابنته-إيفانكا-ترتيب-مقابلة-له-مع-هيلاري-كلينتون-بعد-انتخابات-2016-1066655523.html

كوشنر: ترامب طلب من ابنته إيفانكا ترتيب مقابلة له مع هيلاري كلينتون بعد انتخابات 2016‏

كوشنر: ترامب طلب من ابنته إيفانكا ترتيب مقابلة له مع هيلاري كلينتون بعد انتخابات 2016‏

كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن حماه طلب ترتيب مقابلة مع هيلاري ‏كلينتون، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، والتي فاز... 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T12:34+0000

2022-08-20T12:34+0000

2022-08-20T12:34+0000

دونالد ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كوشنر في مذكراته الشخصية "Breaking History"، التي ستطرح في أواخر الشهر الجاري، أنه أوكل لابنته، إيفانكا ترامب، مهمة ترتيب المقابلة مع كلينتون.وكتب كوشنر أن الرئيس الأمريكي السابق رغب من خلال المقابلة أن يقيم "علاقة ودية مع هيلاري كلنيتون لتوحيد البلاد"، وإظهار أنه "لا ينوي النظر إلى الوراء"، وفقا لمقتطفات من الكتاب الذي حصلت عليه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وأضاف كوشنر أن والد زوجته كلف إيفانكا بالتواصل مع صديقتها السابقة، تشيلسي كلينتون، لترتيب لقاء بين ترامب وهيلاري وزوجها الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلنيتون.وأشار إلى أن ترامب "طلب من إيفانكا دعوة هيلاري وبيل لتناول العشاء في الأسابيع المقبلة".وقال كوشنر: "اتصلت زوجتي إيفانكا بتشيلسي كلينتون، لكن بعد أيام أيّدت هيلاري تحدي جيل شتاين للانتخابات، وقرر ترامب إنهاء محاولة سعيه لمقابلتها".وقادت شتاين، المرشحة الرئاسية لحزب الخضر، جهود إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية في ولاية ويسكونسن، والتي دعمتها حملة كلينتون.وخلال فترة رئاسته، واصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الزعم بأن خصمه السياسي، هيلاري كلينتون، كانت مجرمة، وقال في عام 2020 إنه يوافق على الهتافات المطالبة بـ"حبسها" 100 في المئة.ومن المقرر طرح مذكرات جاريد كوشنر، التي تكشف كواليس عمله كمستشار بارز في البيت الأبيض لترامب، في يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس/ آب الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-مساعدو-ترامب-يعتقدون-أن-أحد-أفراد-أسرته-المقربين-وشى-به-لـإف-بي-آي-وشكوك-بشأن-كوشنر-1066600723.html

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