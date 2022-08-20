https://sputnikarabic.ae/20220820/كيسنجر-يحذر-من-إطالة-أمد-الصراع-والتنازل-لروسيا-في-أوكرانيا-1066643723.html
كيسنجر يحذر من إطالة أمد الصراع والتنازل لروسيا في أوكرانيا
كيسنجر يحذر من إطالة أمد الصراع والتنازل لروسيا في أوكرانيا
حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن امتداد وتوسع الصراع في أوكرانيا محفوف بالمخاطر ويجب حله من خلال المفاوضات. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T05:49+0000
2022-08-20T05:49+0000
2022-08-20T05:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات كيسنجر خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية، قال فيها: " إن المفاوضات هي الحل الأفضل لهذا الصراع وتوسيع رقعته يهدد بإطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى".واعتبر كيسنجر أن إطالة الحرب سيجعلها شبيهة بالحرب العالمية الأولى، ما سيؤدي إلى توترات وحروب أخرى في المناطق.وأمل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن تقوم دول الناتو بالاتفاق على ما يجب أن تكون عليه نتائج المفاوضات وما هي النتيجة التي يمكن تحقيقها. وشدد كيسنجر على أهمية عدم تقديم تنازلات كثيرة من قبل الناتو لروسيا، معتقدًا أن الأخيرة يجب ألا تحصل على "أي فائدة" من العملية الخاصة في أوكرانيا وإعادة 15-20% من الأراضي لأوكرانيا.وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كيسنجر يحذر من إطالة أمد الصراع والتنازل لروسيا في أوكرانيا
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حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن امتداد وتوسع الصراع في أوكرانيا محفوف بالمخاطر ويجب حله من خلال المفاوضات.
وجاءت تصريحات كيسنجر خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية
، قال فيها: " إن المفاوضات هي الحل الأفضل لهذا الصراع وتوسيع رقعته يهدد بإطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى".
واعتبر كيسنجر أن إطالة الحرب سيجعلها شبيهة بالحرب العالمية الأولى، ما سيؤدي إلى توترات وحروب أخرى في المناطق.
وأمل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن تقوم دول الناتو بالاتفاق على ما يجب أن تكون عليه نتائج المفاوضات وما هي النتيجة التي يمكن تحقيقها.
وشدد كيسنجر على أهمية عدم تقديم تنازلات كثيرة من قبل الناتو لروسيا، معتقدًا أن الأخيرة يجب ألا تحصل على "أي فائدة" من العملية الخاصة في أوكرانيا وإعادة 15-20% من الأراضي لأوكرانيا.
وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى
، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.