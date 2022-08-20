https://sputnikarabic.ae/20220820/ليبيا-تدعو-إلى-شراكة-صينية-أفريقية-أقوى-1066645740.html
ليبيا تدعو إلى شراكة صينية أفريقية أقوى
ليبيا تدعو إلى شراكة صينية أفريقية أقوى
دعا عمر كتي، وكيل وزارة الخارجية الليبية للتعاون الدولي والمنظمات، يوم الجمعة إلى شراكة أقوى ومزيد من التعاون بين الصين وأفريقيا. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T07:34+0000
2022-08-20T07:34+0000
2022-08-20T07:34+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وقال كتي في حديثه لوكالة أنباء "شينخوا" إنه "وبما أن الصين تلعب دورا في بناء العلاقات مع أفريقيا، فإن لأفريقيا أيضا دورا في تطوير هذه الشراكة. إننا نبني استراتيجية تعاون شاملة تقوم على الحاجات المتبادلة وتخدم مصالح الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة".وذكر أنه "يجب أن تلعب الصين هذا الدور وتقدم المساعدة من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات والزراعة، والمساعدة في جعل أفريقيا ليست مجرد مستهلك للمنتجات العالمية".وشدد المسؤول الليبي على أهمية بناء استراتيجية مختلفة للتعاون الاستثماري المتبادل بين أفريقيا والصين على أساس التجربة الليبية في العمل في أفريقيا. اختتم يوم الخميس اجتماع المنسقين لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي تم عقده عبر تقنية الفيديو.واشار كتي إلى أن أهم نتائج هذا الاجتماع هي الاستمرار في عقد اجتماعات مماثلة ومواصلة بناء الشراكة الأفريقية الصينية التي تخلق المزيد من التعاون القائم على الاحترام المتبادل للخصوصية الفكرية والثقافية لشعوب دول العالم الثالث.
https://sputnikarabic.ae/20220720/شركات-صينية-تشيد-أطول-ناطحة-سحاب-في-أفريقيا-ضمن-عاصمة-مصر-الإدارية-فيديو-1065329179.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الصين
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الصين
ليبيا تدعو إلى شراكة صينية أفريقية أقوى
تابعنا عبر
دعا عمر كتي، وكيل وزارة الخارجية الليبية للتعاون الدولي والمنظمات، يوم الجمعة إلى شراكة أقوى ومزيد من التعاون بين الصين وأفريقيا.
وقال كتي في حديثه لوكالة أنباء "شينخوا" إنه "وبما أن الصين تلعب دورا في بناء العلاقات مع أفريقيا
، فإن لأفريقيا أيضا دورا في تطوير هذه الشراكة. إننا نبني استراتيجية تعاون شاملة تقوم على الحاجات المتبادلة وتخدم مصالح الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة".
وذكر أنه "يجب أن تلعب الصين هذا الدور وتقدم المساعدة من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات والزراعة، والمساعدة في جعل أفريقيا ليست مجرد مستهلك للمنتجات العالمية".
وشدد المسؤول الليبي على أهمية بناء استراتيجية مختلفة للتعاون الاستثماري المتبادل بين أفريقيا والصين
على أساس التجربة الليبية في العمل في أفريقيا.
اختتم يوم الخميس اجتماع المنسقين لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي تم عقده عبر تقنية الفيديو.
واشار كتي إلى أن أهم نتائج هذا الاجتماع هي الاستمرار في عقد اجتماعات مماثلة ومواصلة بناء الشراكة الأفريقية الصينية التي تخلق المزيد من التعاون القائم على الاحترام المتبادل للخصوصية الفكرية والثقافية لشعوب دول العالم الثالث.