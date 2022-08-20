https://sputnikarabic.ae/20220820/مايك-بنس-ينفي-الاحتفاظ-بأي-مستندات-سرية-بعدما-غادر-منصبه-1066647234.html
مايك بنس ينفي الاحتفاظ بأي مستندات سرية بعد مغادرة منصبه
مايك بنس ينفي الاحتفاظ بأي مستندات سرية بعد مغادرة منصبه
نفى نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الاحتفاظ بأي مستندات سرية بعدما انتهاء عمله ومغادرة منصبه. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T08:53+0000
2022-08-20T08:53+0000
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وأكد بنس لوكالة "أسوشيتد برس"، أنه لم يأخذ أي وثائق تحتوي على معلومات سرية لدى مغادرته منصبه.وعن إدراج مواد تحمل علامة "سري جداً"، في لائحة حكومية للأشياء المسترجعة من منزل ترامب، قال بنس: "بصراحة لا أريد الحكم على الأمر مسبقا، إلى أن نعرف كل الحقائق".وأشار بنس إلى احتمالية أن يكون التحقيق ذا دوافع سياسية، ودعا وزير العدل ميريك جارلاند إلى كشف مزيد من التفاصيل بشأن ما دفع السلطات إلى دهم منزل ترامب.وتابع: "أعلم أن هذا ليس أمرا عاديا في التحقيق. لكن هذا إجراء يُعتبر سابقة من وزارة العدل، وأعتقد بأنه يستحق الشفافية".ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، زار بنس ولاية أيوا، الجمعة، ضمن رحلة تستغرق يومين، وذلك ضمن جولة في عدة ولايات، استعداد إطلاق حملة لانتخابات الرئاسة المرتقبة في عام 2024.غير أن بنس أوضح أنه سيتخذ قراره في مطلع العام المقبل، بشأن احتمال ترشحه للرئاسة.وكان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) قد صادر معلومات سرية جدا من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، في 8 أغسطس، أثناء تحقيق في انتهاكات محتملة لـ3 قوانين فيدرالية في الولايات المتحدة، علماً أن ترامب يزعم أن الوثائق المصادرة "رُفعت عنها السرية".
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-مساعدو-ترامب-يعتقدون-أن-أحد-أفراد-أسرته-المقربين-وشى-به-لـإف-بي-آي-وشكوك-بشأن-كوشنر-1066600723.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
مايك بنس ينفي الاحتفاظ بأي مستندات سرية بعد مغادرة منصبه
08:53 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
نفى نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الاحتفاظ بأي مستندات سرية بعدما انتهاء عمله ومغادرة منصبه.
وأكد
بنس لوكالة "أسوشيتد برس"، أنه لم يأخذ أي وثائق تحتوي على معلومات سرية لدى مغادرته منصبه.
وعن إدراج مواد تحمل علامة "سري جداً"، في لائحة حكومية للأشياء المسترجعة من منزل ترامب، قال بنس: "بصراحة لا أريد الحكم على الأمر مسبقا، إلى أن نعرف كل الحقائق".
وأشار بنس إلى احتمالية أن يكون التحقيق ذا دوافع سياسية، ودعا وزير العدل ميريك جارلاند إلى كشف مزيد من التفاصيل بشأن ما دفع السلطات إلى دهم منزل ترامب
.
وتابع: "أعلم أن هذا ليس أمرا عاديا في التحقيق. لكن هذا إجراء يُعتبر سابقة من وزارة العدل، وأعتقد بأنه يستحق الشفافية".
ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، زار بنس ولاية أيوا، الجمعة، ضمن رحلة تستغرق يومين، وذلك ضمن جولة في عدة ولايات، استعداد إطلاق حملة لانتخابات الرئاسة المرتقبة في عام 2024.
غير أن بنس أوضح أنه سيتخذ قراره في مطلع العام المقبل، بشأن احتمال ترشحه للرئاسة.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي
(إف بي آي) قد صادر معلومات سرية جدا من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، في 8 أغسطس، أثناء تحقيق في انتهاكات محتملة لـ3 قوانين فيدرالية في الولايات المتحدة، علماً أن ترامب يزعم أن الوثائق المصادرة "رُفعت عنها السرية".