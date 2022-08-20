https://sputnikarabic.ae/20220820/مجلة-روسيا-أفشلت-العقوبات-الاقتصادية-الغربية-بإجراءاتها-غير-التقليدية-1066651343.html
مجلة: روسيا أفشلت العقوبات الاقتصادية الغربية بإجراءاتها غير التقليدية
مجلة: روسيا أفشلت العقوبات الاقتصادية الغربية بإجراءاتها غير التقليدية
كشفت مجلة غربية عن فشل العقوبات الغربية على روسيا، وذلك بفضل ركائز اعتمدت عليها موسكو وساهمت في استقرار اقتصاد البلاد. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T10:44+0000
2022-08-20T10:44+0000
2022-08-20T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشرت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية مقالا للكاتب، مارك إيبيسكوبوس، أكد على فشل العقوبات الغربية ضد موسكو ونجاح الاقتصاد الروسي في الصمود من خلال تطبيق اجراءات استثنائية.وقال الكاتب إن "نجاح الاقتصاد الروسي يقوم على أربعة عوامل مهمة أولها إجراءات المصرف المركزي الروسي بشأن حماية عملة الروبل من موجة من القيود المالية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث لم ينهار الروبل كما وعد الرئيس جو بايدن في مارس، بل أصبح هذا العام أحد أقوى العملات في العالم".وأضاف إيبيسكوبوس قائلا: "كما كان لنظام "الاستيراد غير المباشر الموازي" دور مهم بإضعاف تأثير العقوبات، حيث لا تزال مجموعة من المنتجات الغربية متاحة للشراء في مراكز التسوق بالرغم من أن هذه الشركات المصنعة لم تعد ترسل منتجاتها مباشرة إلى السوق الروسية". وتابع المراقب قائلا: "من أخطر التحديات للعقوبات الغربية رفض العديد من الدول مقترحات وشروط الدول العظمى بشأن عزل روسيا سياسيا وفرض العقوبات عليها، بل وتعزيزها لعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع موسكو".أما السبب الرابع لفشل نظام العقوبات بحسب إيبيسكوبوس فيعود إلى ضعف تفكير الغرب الذي عاقب نفسه بالإجراءات العقابية أكثر من موسكو ما ولد انقساما أوروبيا وجعل المستهلكين الغربيين يشعرون بالهستيريا من الارتفاع الصاروخي لفواتير الطاقة في بلدانهم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلة: روسيا أفشلت العقوبات الاقتصادية الغربية بإجراءاتها غير التقليدية
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كشفت مجلة غربية عن فشل العقوبات الغربية على روسيا، وذلك بفضل ركائز اعتمدت عليها موسكو وساهمت في استقرار اقتصاد البلاد.
ونشرت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية
مقالا للكاتب، مارك إيبيسكوبوس، أكد على فشل العقوبات الغربية ضد موسكو ونجاح الاقتصاد الروسي في الصمود من خلال تطبيق اجراءات استثنائية.
وقال الكاتب إن "نجاح الاقتصاد الروسي يقوم على أربعة عوامل مهمة أولها إجراءات المصرف المركزي الروسي بشأن حماية عملة الروبل من موجة من القيود المالية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث لم ينهار الروبل كما وعد الرئيس جو بايدن في مارس، بل أصبح هذا العام أحد أقوى العملات في العالم".
وأضاف إيبيسكوبوس قائلا: "كما كان لنظام "الاستيراد غير المباشر الموازي" دور مهم بإضعاف تأثير العقوبات، حيث لا تزال مجموعة من المنتجات الغربية متاحة للشراء في مراكز التسوق بالرغم من أن هذه الشركات المصنعة لم تعد ترسل منتجاتها مباشرة إلى السوق الروسية".
وتابع المراقب قائلا: "من أخطر التحديات للعقوبات الغربية رفض العديد من الدول مقترحات وشروط الدول العظمى بشأن عزل روسيا سياسيا وفرض العقوبات عليها، بل وتعزيزها لعلاقاتها التجارية والاقتصادية مع موسكو".
أما السبب الرابع لفشل نظام العقوبات بحسب إيبيسكوبوس فيعود إلى ضعف تفكير الغرب الذي عاقب نفسه بالإجراءات العقابية أكثر من موسكو ما ولد انقساما أوروبيا وجعل المستهلكين الغربيين يشعرون بالهستيريا من الارتفاع الصاروخي لفواتير الطاقة في بلدانهم.