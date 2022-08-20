https://sputnikarabic.ae/20220820/محطة-أكويو-النووية-التركية-تثبت-آلية-رئيسية-لتشغيل-المفاعل-1066650995.html
محطة أكويو النووية التركية تثبت آلية رئيسية لتشغيل المفاعل
محطة أكويو النووية التركية تثبت آلية رئيسية لتشغيل المفاعل
قال مطور مشروع محطة أكويو جيه إس سي النووية إنه تم تركيب رافعة طبية في الوحدة 1 بالمحطة، والتي يتم بناؤها بالتعاون مع روسيا. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T10:47+0000
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2022-08-20T10:47+0000
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وتابع مطور المشروع في بيان له: "ركبت رافعة قطبية في موضع التصميم في وحدة الطاقة رقم 1 بمحطة أكويو النووية. استغرقت عملية التركيب حوالي أربع ساعات. سيسمح تركيب الرافعة القطبية بأداء المزيد من الأعمال لتركيب قبة الاحتواء الداخلي لحجرة المفاعل وتركيب معدات العملية والتحضير لتدوير المياه بالمفاعل المفتوح".والرافعة القطبية، والمعروفة أيضا باسم الرافعة الجسرية الدائرية، هي إحدى أهم آليات حجرة المفاعل التي سيتم استخدامها في جميع مراحل دورة حياة محطة الطاقة النووية، بما في ذلك تحميل وتفريغ الوقود النووي.وقال مدير محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء سيرغي بوتشكيخ: "يعد تركيب الرافعة القطبية أحد الأحداث الرئيسية في الوحدة 1. من المهم جدا أن يتم الانتهاء من تركيب الرافعة في الوقت المناسب؛ سيسمح لنا ذلك باتباع الجدول الزمني لعمليات التثبيت الإضافية في مبنى المفاعل".وقد تم تصنيع الرافعة القطبية، التي تزن حوالي 500 طن، من قبل شركة لبناء الآلات في مدينة سيزران الروسية وتم تسليمها إلى موقع البناء لمحطة أكويو النووية في يونيو/ حزيران.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
محطة أكويو النووية التركية تثبت آلية رئيسية لتشغيل المفاعل
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قال مطور مشروع محطة أكويو جيه إس سي النووية إنه تم تركيب رافعة طبية في الوحدة 1 بالمحطة، والتي يتم بناؤها بالتعاون مع روسيا.
وتابع مطور المشروع في بيان له: "ركبت رافعة قطبية في موضع التصميم في وحدة الطاقة رقم 1 بمحطة أكويو النووية. استغرقت عملية التركيب حوالي أربع ساعات. سيسمح تركيب الرافعة القطبية بأداء المزيد من الأعمال لتركيب قبة الاحتواء الداخلي لحجرة المفاعل وتركيب معدات العملية والتحضير لتدوير المياه بالمفاعل المفتوح".
والرافعة القطبية، والمعروفة أيضا باسم الرافعة الجسرية الدائرية، هي إحدى أهم آليات حجرة المفاعل التي سيتم استخدامها في جميع مراحل دورة حياة محطة الطاقة النووية، بما في ذلك تحميل وتفريغ الوقود النووي.
وقال مدير محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء سيرغي بوتشكيخ: "يعد تركيب الرافعة القطبية أحد الأحداث الرئيسية في الوحدة 1. من المهم جدا أن يتم الانتهاء من تركيب الرافعة في الوقت المناسب؛ سيسمح لنا ذلك باتباع الجدول الزمني لعمليات التثبيت الإضافية في مبنى المفاعل".
وقد تم تصنيع الرافعة القطبية، التي تزن حوالي 500 طن، من قبل شركة لبناء الآلات في مدينة سيزران الروسية وتم تسليمها إلى موقع البناء لمحطة أكويو النووية في يونيو/ حزيران.