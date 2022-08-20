https://sputnikarabic.ae/20220820/محمد-صلاح-من-الممكن-أن-أتواجد-خلال-كأس-العالم-في-قطر-وسعيد-بإقامة-البطولة-في-بلد-عربي-1066666068.html
محمد صلاح: من الممكن أن أتواجد خلال "كأس العالم" في قطر وسعيد بإقامة البطولة في بلد عربي
محمد صلاح: من الممكن أن أتواجد خلال "كأس العالم" في قطر وسعيد بإقامة البطولة في بلد عربي
أعرب اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بإقامة كأس العالم في دولة عربية، مؤكدا أنه "من الممكن أن يحضر إقامة البطولة". 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T16:26+0000
2022-08-20T16:26+0000
2022-08-20T16:26+0000
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وقال صلاح، خلال الإعلان لـ حوار اللاعب مع شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "ما دامت البطولة ستقام في دولة عربية لا بد أن ندعمها، وربما أكون موجودا في قطر أثناء كأس العالم".وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة أن البطولة ستقام في بلد عربي لأول مرة، والوطن العربي بالكامل سيدعم قطر، وأعتقد أن كأس العالم سيكون مميزا".ولم يتمكن المنتخب المصري من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر بعد الخسارة أمام نظيره السنغالي في المرحلة الفاصلة عن طريق ركلات الترجيح.وتتوقف منافسات كرة القدم في العالم أثناء كأس العالم، حيث لن تكون هناك أي مباريات على مستوى البطولات المحلية في أوروبا وعدد من الدول الأخرى.
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بطولة كأس العالم 2022, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي
بطولة كأس العالم 2022, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي
محمد صلاح: من الممكن أن أتواجد خلال "كأس العالم" في قطر وسعيد بإقامة البطولة في بلد عربي
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أعرب اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بإقامة كأس العالم في دولة عربية، مؤكدا أنه "من الممكن أن يحضر إقامة البطولة".
وقال صلاح، خلال الإعلان لـ حوار اللاعب مع شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "ما دامت البطولة ستقام في دولة عربية لا بد أن ندعمها، وربما أكون موجودا في قطر أثناء كأس العالم".
وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة أن البطولة ستقام في بلد عربي لأول مرة، والوطن العربي بالكامل سيدعم قطر، وأعتقد أن كأس العالم سيكون مميزا".
ولم يتمكن المنتخب المصري من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر بعد الخسارة أمام نظيره السنغالي في المرحلة الفاصلة عن طريق ركلات الترجيح.
وتتوقف منافسات كرة القدم في العالم أثناء كأس العالم، حيث لن تكون هناك أي مباريات على مستوى البطولات المحلية في أوروبا وعدد من الدول الأخرى.