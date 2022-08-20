https://sputnikarabic.ae/20220820/مسؤول-أمريكي-إيران-لم-تطالب-في-ردها-على-مقترح-الاتحاد-الأوروبي-برفع-الحرس-الثوري-من-قوائم-الإرهاب-1066646633.html
مسؤول أمريكي: إيران لم تطالب في ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب
مسؤول أمريكي: إيران لم تطالب في ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن إيران أرسلت ردها على اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير ولم تضمنه مطلب إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمريكية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T08:10+0000
2022-08-20T08:10+0000
2022-08-20T08:10+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ"سي إن إن" فقد أكد المسؤول الأمريكي الذي وصفته بالـ"كبير" أن رد إيران لم يتضمن أحد أهم المطالب الخلافية وهو إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.وقال: "إيران تخلت رسميا، في ردها الذي أرسلته، يوم الاثنين، عن خط أحمر رئيسي كان يمثل نقطة شائكة أساسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني"، لافتا إلى أن "النسخة الحالية من اقتراح الاتحاد الأوروبي، وما يطالبون به، تسقط مطلب إزالة الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الرد الإيراني أسقط كذلك "مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري"، عازيا سبب ذلك إلى ما وصفه بالموقف الحازم والثابت للرئيس جو بايدن، والذي أصر على عدم إزالة التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني، حسب قوله.ورغم ذلك أقر المسؤول الأمريكي بوجود ما وصفها بالـ"فجوات"، قائلا: "في حين أن التوصل إلى اتفاق الآن أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة حيث لا تزال هناك بعض الفجوات، وسيوافق الرئيس بايدن فقط على اتفاق يلبي مصالح أمننا القومي".
https://sputnikarabic.ae/20220818/أمريكا-تنفي-تقديم-تنازلات-لإيران-من-أجل-العودة-إلى-الاتفاق-النووي-1066600329.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول أمريكي: إيران لم تطالب في ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب
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قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن إيران أرسلت ردها على اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير ولم تضمنه مطلب إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمريكية.
ووفقا لـ"
سي إن إن" فقد أكد المسؤول الأمريكي الذي وصفته بالـ"كبير" أن رد إيران لم يتضمن أحد أهم المطالب الخلافية وهو إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.
وقال: "إيران تخلت رسميا، في ردها الذي أرسلته، يوم الاثنين، عن خط أحمر رئيسي كان يمثل نقطة شائكة أساسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني"، لافتا إلى أن "النسخة الحالية
من اقتراح الاتحاد الأوروبي، وما يطالبون به، تسقط مطلب إزالة الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية".
وشدد على أن "الولايات المتحدة رفضت الطلب مرارا وتكرارا، لذا إذا كنا أقرب إلى الاتفاق، فهذا هو السبب".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الرد الإيراني أسقط كذلك "مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري"، عازيا سبب ذلك إلى ما وصفه بالموقف الحازم والثابت للرئيس جو بايدن، والذي أصر على عدم إزالة التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني، حسب قوله.
ورغم ذلك أقر المسؤول الأمريكي بوجود ما وصفها
بالـ"فجوات"، قائلا: "في حين أن التوصل إلى اتفاق الآن أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة حيث لا تزال هناك بعض الفجوات، وسيوافق الرئيس بايدن فقط على اتفاق يلبي مصالح أمننا القومي".