https://sputnikarabic.ae/20220820/مسؤول-أمريكي-إيران-لم-تطالب-في-ردها-على-مقترح-الاتحاد-الأوروبي-برفع-الحرس-الثوري-من-قوائم-الإرهاب-1066646633.html

مسؤول أمريكي: إيران لم تطالب في ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب

مسؤول أمريكي: إيران لم تطالب في ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن إيران أرسلت ردها على اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير ولم تضمنه مطلب إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأمريكية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T08:10+0000

2022-08-20T08:10+0000

2022-08-20T08:10+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101487/40/1014874036_0:44:3185:1836_1920x0_80_0_0_94c5aa5c5fd0ed9fd376786f9413faa7.jpg

ووفقا لـ"سي إن إن" فقد أكد المسؤول الأمريكي الذي وصفته بالـ"كبير" أن رد إيران لم يتضمن أحد أهم المطالب الخلافية وهو إزالة الحرس الثوري من قوائم الإرهاب.وقال: "إيران تخلت رسميا، في ردها الذي أرسلته، يوم الاثنين، عن خط أحمر رئيسي كان يمثل نقطة شائكة أساسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني"، لافتا إلى أن "النسخة الحالية من اقتراح الاتحاد الأوروبي، وما يطالبون به، تسقط مطلب إزالة الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الرد الإيراني أسقط كذلك "مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري"، عازيا سبب ذلك إلى ما وصفه بالموقف الحازم والثابت للرئيس جو بايدن، والذي أصر على عدم إزالة التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني، حسب قوله.ورغم ذلك أقر المسؤول الأمريكي بوجود ما وصفها بالـ"فجوات"، قائلا: "في حين أن التوصل إلى اتفاق الآن أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة حيث لا تزال هناك بعض الفجوات، وسيوافق الرئيس بايدن فقط على اتفاق يلبي مصالح أمننا القومي".

https://sputnikarabic.ae/20220818/أمريكا-تنفي-تقديم-تنازلات-لإيران-من-أجل-العودة-إلى-الاتفاق-النووي-1066600329.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية