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مقتل 10 أشخاص إثر هجوم مسلح لحركة "الشباب" الصومالية استهدف فندقا
مقتل 10 أشخاص إثر هجوم مسلح لحركة "الشباب" الصومالية استهدف فندقا
قُتل 10 أشخاص وأُصيب آخرون، إثر تفجيرات وهجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T07:10+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "غاروي" الإخباري المحلي، اليوم السبت، وقوع "إطلاق نار كثيف داخل فندق حياة في مقديشو بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية"، وأن قوات الأمن الصومالية تشارك في اشتباكات مع المسلحين".وأضاف الموقع أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بسبب التفجيرات واقتحام المسلحين للفندق والاشتباكات مع قوات الأمن الصومالية، مشيرا إلى أن الشرطة أنقذت أكثر من 30 شخصًا معظمهم أطفال من الفندق.يشار إلى أن فندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون، ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/ أيار الماضي.وكانت حركة "الشباب" قد نفذت الشهر الماضي هجوما بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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العالم العربي, الصومال
العالم العربي, الصومال

مقتل 10 أشخاص إثر هجوم مسلح لحركة "الشباب" الصومالية استهدف فندقا

07:10 GMT 20.08.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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قُتل 10 أشخاص وأُصيب آخرون، إثر تفجيرات وهجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "غاروي" الإخباري المحلي، اليوم السبت، وقوع "إطلاق نار كثيف داخل فندق حياة في مقديشو بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية"، وأن قوات الأمن الصومالية تشارك في اشتباكات مع المسلحين".
وأضاف الموقع أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بسبب التفجيرات واقتحام المسلحين للفندق والاشتباكات مع قوات الأمن الصومالية، مشيرا إلى أن الشرطة أنقذت أكثر من 30 شخصًا معظمهم أطفال من الفندق.

وبحسب الموقع الصومالي، "تبنت حركة الشباب الهجوم على فندق حياة في مقديشو وتؤكد سيطرة مقاتليها على الفندق"، فيما أكد الموقع لاحقا أن "القوات الحكومية استعادت السيطرة على الفندق وتجري عملية التطهير".

يشار إلى أن فندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون، ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/ أيار الماضي.
وكانت حركة "الشباب" قد نفذت الشهر الماضي هجوما بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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