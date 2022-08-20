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https://sputnikarabic.ae/20220820/ملك-الأردن-وعقيلته-يعزيان-مواطنا-فقد-أبناءه-الخمسة-في-حريق-1066660413.html
ملك الأردن وعقيلته يعزيان مواطنا فقد أبناءه الخمسة في حريق
ملك الأردن وعقيلته يعزيان مواطنا فقد أبناءه الخمسة في حريق
عبر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وزوجته الملكة رانيا العبد لله، عن صادق ‏عزائهما ومواساتهما لمواطن أردني، فقد أبناءه الخمسة في حريق نشب بإحدى الشقق... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T14:29+0000
2022-08-20T14:29+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
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وأكدا خلال اتصالهما بالمواطن الأردني، أحمد سلمان الدعجة، عميق تأثرهما بهذه الفاجعة، التي تدمي قلب كل أب وأم، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وشددا وقوفهما إلى جانب الدعجة وزوجته، سائلين الله تعالى أن يعينهما ويلهمهما الصبر والسلوان.وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن العام في الأردن، أنه "توفي 5 أطفال، صباح أمس الجمعة؛ إثر حريق شب داخل إحدى الشقق في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء الرصيفة".وأضاف البيان أنه "جرى فور تلقي البلاغ تحرك كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وعملوا على إخماد الحريق، وأثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، وأخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي".ونعى المواطن الأردني، أحمد سلمان الدعجة، أطفاله الخمسة "سلمان وسلطان وريم وأريام وملاك"، بهذه الكلمات عبر منشور على مواقع التواصل، وجاء فيه: "‏قدّر الله وما شاء فعل، اللهم لا اعتراض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها" إلا أخلف الله له خيراً منها )، فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان واريام وريم وملاك في ذمة الله".
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي

ملك الأردن وعقيلته يعزيان مواطنا فقد أبناءه الخمسة في حريق

14:29 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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عبر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وزوجته الملكة رانيا العبد لله، عن صادق ‏عزائهما ومواساتهما لمواطن أردني، فقد أبناءه الخمسة في حريق نشب بإحدى الشقق بمنطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء، شمال شرقي العاصمة الأردنية عمّان.‏
وأكدا خلال اتصالهما بالمواطن الأردني، أحمد سلمان الدعجة، عميق تأثرهما بهذه الفاجعة، التي تدمي قلب كل أب وأم، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وشددا وقوفهما إلى جانب الدعجة وزوجته، سائلين الله تعالى أن يعينهما ويلهمهما الصبر والسلوان.
وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن العام في الأردن، أنه "توفي 5 أطفال، صباح أمس الجمعة؛ إثر حريق شب داخل إحدى الشقق في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء الرصيفة".
وأضاف البيان أنه "جرى فور تلقي البلاغ تحرك كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وعملوا على إخماد الحريق، وأثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، وأخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي".
ونعى المواطن الأردني، أحمد سلمان الدعجة، أطفاله الخمسة "سلمان وسلطان وريم وأريام وملاك"، بهذه الكلمات عبر منشور على مواقع التواصل، وجاء فيه: "‏قدّر الله وما شاء فعل، اللهم لا اعتراض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها" إلا أخلف الله له خيراً منها )، فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان واريام وريم وملاك في ذمة الله".
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