https://sputnikarabic.ae/20220820/نقص-الموظفين-وعدم-استقرار-التمويل-يعيقان-الوصول-إلى-الرعاية-الطبية-في-أستراليا-1066656924.html
نقص الموظفين وعدم استقرار التمويل يعيقان الوصول إلى الرعاية الطبية في أستراليا
نقص الموظفين وعدم استقرار التمويل يعيقان الوصول إلى الرعاية الطبية في أستراليا
قال أطباء لهيئة الإذاعة الأسترالية "ABC"، اليوم السبت، إن التمويل غير المستقر للممارسة العامة ونقص الأطباء في أستراليا جعلا من الصعب على المرضى تلقي الرعاية... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:58+0000
2022-08-20T12:58+0000
2022-08-20T12:58+0000
العالم
أستراليا
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ووفقا لوسائل الإعلام، فإن نقص الممرضات أجبر الأطباء على القيام بالمزيد من الأعمال الورقية، وبالتالي التركيز بشكل أقل على الاستشارات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، أدى هذا إلى شعور العديد من أطباء الممارسة العامة الآن بأنهم مثقلون، كما أخبر الأطباء الإذاعة.وبناء على هذه الحقائق، ورد أن العيادات الأسترالية قررت زيادة تكلفة الخدمات المقدمة، في حين رفعت الحكومة الفيدرالية الخصم للأطباء، لكن الإجراءات لم تغط التكاليف المتزايدة الأخرى التي يتحملها الطاقم الطبي.ونقلت الهيئة عن أطباء قولهم إن العبء الملقى على كاهل الممارسين العامين في المدن تفاقم أيضا بسبب نقص الأطباء في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، حيث لا يرغب خريجو الطب في العمل بجدية أكبر مقابل أجور أقل.ووفقا لـ"إيه بي سي"، استمع وزير الصحة الأسترالي مارك بتلر إلى مخاوف الأطباء وتعهد بإيجاد طرق لتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية وتقديم دعم أفضل للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستمرة. على وجه الخصوص، خصصت الحكومة الأسترالية 750 مليون دولار في صندوق تعزيز الرعاية الطبية في أواخر يوليو/ تموز "لتحويل المقترحات إلى إجراءات ملموسة لنظام رعاية صحية أولية يركز على الفرد".
أستراليا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أستراليا
نقص الموظفين وعدم استقرار التمويل يعيقان الوصول إلى الرعاية الطبية في أستراليا
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قال أطباء لهيئة الإذاعة الأسترالية "ABC"، اليوم السبت، إن التمويل غير المستقر للممارسة العامة ونقص الأطباء في أستراليا جعلا من الصعب على المرضى تلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها في الظروف الحالية شديدة الخطورة.
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن نقص الممرضات أجبر الأطباء على القيام بالمزيد من الأعمال الورقية، وبالتالي التركيز بشكل أقل على الاستشارات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، أدى هذا إلى شعور العديد من أطباء الممارسة العامة الآن بأنهم مثقلون، كما أخبر الأطباء الإذاعة.
وبناء على هذه الحقائق، ورد أن العيادات الأسترالية قررت زيادة تكلفة الخدمات المقدمة، في حين رفعت الحكومة الفيدرالية الخصم للأطباء، لكن الإجراءات لم تغط التكاليف المتزايدة الأخرى التي يتحملها الطاقم الطبي.
ونقلت الهيئة عن أطباء قولهم إن العبء الملقى على كاهل الممارسين العامين في المدن تفاقم أيضا بسبب نقص الأطباء في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، حيث لا يرغب خريجو الطب في العمل بجدية أكبر مقابل أجور أقل.
ووفقا لـ"إيه بي سي"، استمع وزير الصحة الأسترالي مارك بتلر إلى مخاوف الأطباء وتعهد بإيجاد طرق لتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية وتقديم دعم أفضل للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستمرة. على وجه الخصوص، خصصت الحكومة الأسترالية 750 مليون دولار في صندوق تعزيز الرعاية الطبية في أواخر يوليو/ تموز "لتحويل المقترحات إلى إجراءات ملموسة لنظام رعاية صحية أولية يركز على الفرد".