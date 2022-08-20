https://sputnikarabic.ae/20220820/هل-تنجح-تركيا-في-تصفير-المشكلات-مع-سوريا-1066658659.html
هل تنجح تركيا في "تصفير" المشكلات مع سوريا
هل تنجح تركيا في "تصفير" المشكلات مع سوريا
في تصريح مفاجئ، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه "لا يستبعد عقد مناقشات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل التوصل إلى حل بشأن الأزمة السورية"، وذلك... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:45+0000
2022-08-20T13:45+0000
2022-08-20T13:45+0000
راديو
بوضوح
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هل تنجح تركيا في تصفير المشاكل مع سوريا
هل تنجح تركيا في تصفير المشاكل مع سوريا
يأتي هذا التصريح بعد قمتين، الأولى في طهران، بين زعماء روسيا وتركيا وإيران قبل شهر، والثانية جمعت الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي الروسية قبل أسبوعين، فيما تحدثت وسائل إعلام تركية عن "خمسة مطالب متبادلة" بين أنقرة ودمشق لإعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات بين البلدين.وبحسب المصدر، طرحت الحكومة السورية إعادة إدلب إلى إدارة دمشق، ونقل جمارك معبري "كسب" و"باب الهوى" إلى سيطرة الجيش، وفرض السيطرة الكاملة للحكومة على الطريق التجاري "M4"، وعدم دعم تركيا للعقوبات الأوروبية والأمريكية، وتنفيذ تركيا عرضها في التعاون والقضاء على الإرهاب، وإعادة النفط السوري للحكومة.وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال المحلل السياسي، طه عودة أوغلو إن "هناك تغيير كبير في سياسة أنقرة حيال العديد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر، والمحطة الأخيرة هي دمشق، خاصة أن العلاقات بين الطرفين شهدت تحركات متناقضة خلال الفترة الأخيرة، وجاء تصريح أردوغان ليضع النقاط على الحروف، ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوة جديدة في هذا الملف".واعتبر أوغلو أن هذا التطور "يمثل نقلة نوعية في علاقات أنقرة مع دمشق بعد عقد من الخلافات" مشيرا إلى أن "هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذا الاتجاه منها التداعيات الاقتصادي للحرب في أوكرانيا على المنطقة، وهناك تطورات في الداخل التركي حيث أن أردوغان مقبل على انتخابات خلال أشهر، وتتخذ المعارضة من ملف اللاجئين السورية ورقة مهمة ضده، وهو يحاول الآن بهذه الخطوة سحب البساط من تحت أقدامهم".وأوضح الأطفري أن "دمشق لن تقبل بأي شروط تركية ومسألة حزب العمال الكردستاني شأن سوري خاصة إذا تم انتشار القوات السورية بالكامل على الحدود التركية مما يسحب الذريعة من تركيا بأن هناك خطرا على حدودها" مشيرا إلى أن "تركيا لديها حلم الدولة العثمانية، وقد بدأته باحتلال ومحاولة استرجاع سوريا، إلا أن روسيا كفيلة بلجم أي اندفاعات لأردوغان".وأكد الباحث السياسي في العلاقات الدولية، وسيم بزي: "تركيا تراجعت عن العملية العسكرية بعد قمتي طهران وسوتشي، علما بأن بوتين وفر لأردوغان مجموعة من الفرص منها بناء المفاعلين الذريين، وتوفير موضع لتركيا في لجنة الغذاء الرباعية، كما أن إيران وروسيا معا توفران 40% من احتياجات الطاقة لتركيا عبر أنبوب السيل لجنوبي، الإضافة إلى أن روسيا أعلنت قبل يومين عن توريد الجزء الثاني من منظومة صواريخ اس 400، وهذا يعني أن الاتراك يتعرضون لمجموعة من الضغوط المرتبطة بالمصالح من أجل تغير نهجهم في سوريا".واعتبر بزي أن اتجاه تركيا لمعالجة الأزمة من دمشق "يوفر رافعة لمعالجة الملف الكردي وقسد، وأيضا الحديث عن ما يمكن تسميته (اتفاق آضنة 2)، ربطا باتفاق أضنة لعام 1998، الذي وفر لتركيا منطقة آمنة بعمق 5 كلم داخل الأراضي السورية، ومن الممكن أن يوسع أضنة 2 هذا المدى إلى 20 كلم، مع ملاحظة أن الدولة السورية هي الرافعة الوحيدة التي يمكن ان تمثل مخرجا رئيسا للقضة الكردية وتوفر للأتراك ما يريدون" وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى عقبة رئيسية على طريق الحل في هذا الاتجاه".واعتبر الخبير أن "هناك تغييرا جديا في الخطاب التركي تجاه سوريا، وتم البدء بإجراءات على الأرض، وهناك قناة أمنية مفتوحة بين الجانبين، والأمل أن تتطور إلى قناة سياسية تسمح بوضع الملفات الرئيسية على الطاولة، ويمكن أن نتحدث عن تفاؤل، لكن بكثير من الحذر بناء على التجارب السابقة مع الرئيس أردوغان".إعداد وتقديم: جيهان لطفييمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
هل تنجح تركيا في "تصفير" المشكلات مع سوريا
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في تصريح مفاجئ، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه "لا يستبعد عقد مناقشات مع الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل التوصل إلى حل بشأن الأزمة السورية"، وذلك بعد أشهر من التلويح بعمل عسكري على مواقع الأكراد في الشمال السوري.
يأتي هذا التصريح بعد قمتين، الأولى في طهران، بين زعماء روسيا وتركيا وإيران قبل شهر، والثانية جمعت الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي الروسية قبل أسبوعين، فيما تحدثت وسائل إعلام تركية
عن "خمسة مطالب متبادلة" بين أنقرة ودمشق لإعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات بين البلدين.
وبحسب المصدر، طرحت الحكومة السورية إعادة إدلب إلى إدارة دمشق، ونقل جمارك معبري "كسب" و"باب الهوى" إلى سيطرة الجيش، وفرض السيطرة الكاملة للحكومة على الطريق التجاري "M4"، وعدم دعم تركيا للعقوبات الأوروبية والأمريكية، وتنفيذ تركيا عرضها في التعاون والقضاء على الإرهاب، وإعادة النفط السوري للحكومة.
في المقابل تطالب أنقرة الحكومة السورية "بتطهير" مناطق حدودية من عناصر حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، والقضاء التام على التهديد الإرهابي على الحدود، والتكامل السياسي والعسكري بين المعارضة ودمشق، والعودة الآمنة للاجئين، فضلا عن تطبيق مسار جنيف للحل السياسي.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال المحلل السياسي، طه عودة أوغلو إن "هناك تغيير كبير في سياسة أنقرة حيال العديد من الدول العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر، والمحطة الأخيرة هي دمشق، خاصة أن العلاقات بين الطرفين شهدت تحركات متناقضة خلال الفترة الأخيرة، وجاء تصريح أردوغان ليضع النقاط على الحروف، ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوة جديدة في هذا الملف".
واعتبر أوغلو أن هذا التطور "يمثل نقلة نوعية في علاقات أنقرة مع دمشق بعد عقد من الخلافات" مشيرا إلى أن "هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذا الاتجاه منها التداعيات الاقتصادي للحرب في أوكرانيا على المنطقة، وهناك تطورات في الداخل التركي حيث أن أردوغان مقبل على انتخابات خلال أشهر، وتتخذ المعارضة من ملف اللاجئين السورية ورقة مهمة ضده، وهو يحاول الآن بهذه الخطوة سحب البساط من تحت أقدامهم".
وأوضح الخبير السياسي والاستراتيجي، د. علاء الأصفري: "هناك ضغوط اقتصادية كبيرة، وهي تشكل عبئا كبيرا في تركيا في وجود اللاجئين السوريين، كما أن هناك ضغوطا روسية كبيرة على أنقرة حتى تكف عن سياساتها العدائية ضد سوريا" مشيرا إلى أن "دمشق غير مكترثة لتاريخ هذه اللحظة، لأنها تصنف تركيا على أنها دولة معادية تحتل جزء من الأراضي السورية، أما في حال كان هناك تغيير كامل لسياساتها وانسحاب واحترام للسيادة السورية بالكامل فهذا أمر آخر، وسيكون خطوة في الاتجاه الصحيح".
وأوضح الأطفري أن "دمشق لن تقبل بأي شروط تركية ومسألة حزب العمال الكردستاني شأن سوري خاصة إذا تم انتشار القوات السورية بالكامل على الحدود التركية مما يسحب الذريعة من تركيا بأن هناك خطرا على حدودها" مشيرا إلى أن "تركيا لديها حلم الدولة العثمانية، وقد بدأته باحتلال ومحاولة استرجاع سوريا، إلا أن روسيا كفيلة بلجم أي اندفاعات لأردوغان".
وأكد الباحث السياسي في العلاقات الدولية، وسيم بزي: "تركيا تراجعت عن العملية العسكرية بعد قمتي طهران وسوتشي، علما بأن بوتين وفر لأردوغان مجموعة من الفرص منها بناء المفاعلين الذريين، وتوفير موضع لتركيا في لجنة الغذاء الرباعية، كما أن إيران وروسيا معا توفران 40% من احتياجات الطاقة لتركيا عبر أنبوب السيل لجنوبي، الإضافة إلى أن روسيا أعلنت قبل يومين عن توريد الجزء الثاني من منظومة صواريخ اس 400، وهذا يعني أن الاتراك يتعرضون لمجموعة من الضغوط المرتبطة بالمصالح من أجل تغير نهجهم في سوريا".
واعتبر الباحث أن "تصريحات أردوغان الأخيرة، والإعلان عن إمكانية تكرار زيارة رئيس حزب تركي، سبق أن لعب دورا في التقارب مع دمشق، تشير إلى تغيير في اتجاه تركيا" مشيرا إلى "اقتراب الانتخابات التركيا والمعروف أن عنوان اللجوء لسوري هو أحد أخطر التحديات التي تواجة أردوغان حيث يتململ الداخل التركي من أربعة ملايين لاجئ سوري، يمثلون منافسة كبيرة ضمن الواقع الاقتصادي غير المريح الذي تعيشه تركيا".
واعتبر بزي أن اتجاه تركيا لمعالجة الأزمة من دمشق "يوفر رافعة لمعالجة الملف الكردي وقسد، وأيضا الحديث عن ما يمكن تسميته (اتفاق آضنة 2)، ربطا باتفاق أضنة لعام 1998، الذي وفر لتركيا منطقة آمنة بعمق 5 كلم داخل الأراضي السورية، ومن الممكن أن يوسع أضنة 2 هذا المدى إلى 20 كلم، مع ملاحظة أن الدولة السورية هي الرافعة الوحيدة التي يمكن ان تمثل مخرجا رئيسا للقضة الكردية وتوفر للأتراك ما يريدون" وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى عقبة رئيسية على طريق الحل في هذا الاتجاه".
واعتبر الخبير أن "هناك تغييرا جديا في الخطاب التركي تجاه سوريا
، وتم البدء بإجراءات على الأرض، وهناك قناة أمنية مفتوحة بين الجانبين، والأمل أن تتطور إلى قناة سياسية تسمح بوضع الملفات الرئيسية على الطاولة، ويمكن أن نتحدث عن تفاؤل، لكن بكثير من الحذر بناء على التجارب السابقة مع الرئيس أردوغان".
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