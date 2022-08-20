https://sputnikarabic.ae/20220820/هل-يستعد-الناتو-لحرب-ذرية-معلومات-عن-قدراته-النووية-1066662484.html

هل يستعد "الناتو" لحرب ذرية… معلومات عن قدراته النووية؟

هل يستعد "الناتو" لحرب ذرية… معلومات عن قدراته النووية؟

تمتلك 8 دول في حلف "الناتو" القدرة على شن هجوم نووي بقنابل استراتيجية أو تكتيكية، ويصل إجمالي الرؤوس الذرية الموجودة تحت تصرف تلك الدول إلى نحو 6 آلاف قنبلة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T15:42+0000

2022-08-20T15:42+0000

2022-08-20T15:42+0000

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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لكن تلك الدول تنقسم إلى قسمين وفقا لطبيعة الأسلحة النووية الموجودة تحت تصرف جيوشها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو التي يتطلب استخدامها موافقة دولة أخرى، ضمن اتفاقية محددة لاستخدام السلاح النووي.يضم القسم الأول، الدول التي تصنع القنابل النووية وتمتلك وسائل إطلاقها من البر والبحر والجو (الثالوث النووي) وهي:أما القسم الثاني فيضم 5 دول لا تصنع القنابل النووية، لكنها تمتلك السلاح النووي لكونها جزء من اتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا وهي:ويضم حلف شمال الأطلسي "الناتو" 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم بعد روسيا التي تمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم، حسبما ذكر تقرير لمنظمة اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، في آخر تحديث لبياناته في فبراير/ شباط 2022.ويقول تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الولايات المتحدة تضع نحو 100 قنبلة نووية تحت الإدارة المشتركة في 6 قواعد عسكرية بالدول الخمس، وفقا لاتفاقية مشاركة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.وبينما تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قنابل نووية استراتيجية، فإن الأسلحة النووية التي تضعها في الدول الأوروبية الأخرى هي قنابل نووية تكتيكية من طراز "بي-61".ما هي أضخم ترسانة نووية في العالم؟تمتلك روسيا أضخم ترسانة نووية في العالم تضم نحو 5 آلاف و977 قنبلة ذرية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 آلاف و428 قنبلة.ويعني ذلك أن الدولتين تمتلكان أكثر من 11 ألف قنبلة من إجمالي القنابل النووية في العالم الذي يقدر بـ 12 ألف و700 قنبلة، وفقا لإحصائيات 2022.ما هي الدول النووية؟تصنف الدولة بأنها نووية عندما تمتلك القدرة على تصنيع السلاح النووي ووسائل إطلاقه.ويوجد في العالم 9 دول نووية بينها 5 دول تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والمملكة المتحدة.وتوجد 4 دول أخرى لا تعترف رسميا بامتلاك السلاح النووي رغم أنها دول نووية وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل.هل يستعد "الناتو" لحرب نووية؟يواصل حلف "الناتو" استعداداته لحرب نووية مع روسيا منذ عقود، ويستعد لاستخدام قنابل نووية تكتيكية ضدها في حرب غير مباشرة يجريها الغرب بواسطة نظام الحكم في أوكرانيا، حسبما يقول عضو أكاديمية العلوم العسكرية الروسية فلاديمير كوزين.ولفت إلى أن القنابل النووية التكتيكية التي تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية في 5 دول أوروبية سيتم وضعها في قاذفات القنابل بإشارة من أمريكا".وحذر أندريه بيلوسوف، نائب رئيس وفد روسيا لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من أن "الناتو" يبحث عن ذريعة لاستخدام السلاح النووي، مشيرا، في تصريحات سابقة، إلى أن جميع الأدلة تشير إلى أنه يمكن أن يبرر ذلك.

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