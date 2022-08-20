https://sputnikarabic.ae/20220820/هل-يطلب-العراق-وساطة-عربية-لحل-الأزمة-السياسية-في-البلاد--1066654035.html
هل يطلب العراق وساطة عربية لحل الأزمة السياسية في البلاد
هل يطلب العراق وساطة عربية لحل الأزمة السياسية في البلاد
بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل تظاهرات السبت المليونية والتي أسماها بالفرصة الاخيرة، دعا أنصار الإطار إلى التصعيد للضغط من أجل الحصول على مكاسب... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T11:47+0000
2022-08-20T11:47+0000
2022-08-20T11:47+0000
راديو
هموم عراقية
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هل يطلب العراق وساطة عربية لحل الأزمة السياسية في البلاد
هل يطلب العراق وساطة عربية لحل الأزمة السياسية في البلاد
يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم التطرق إلى تطورات الساحة العراقية والتأكيد على أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي في العراق.فهل سيأتي الحكيم بحل سعودي للأزمة السياسية العراقية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
راديو, هموم عراقية, аудио
هل يطلب العراق وساطة عربية لحل الأزمة السياسية في البلاد
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بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل تظاهرات السبت المليونية والتي أسماها بالفرصة الاخيرة، دعا أنصار الإطار إلى التصعيد للضغط من أجل الحصول على مكاسب خلال اجتماع الحنانة المرتقب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم التطرق إلى تطورات الساحة العراقية والتأكيد على أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي في العراق.
فهل سيأتي الحكيم بحل سعودي للأزمة السياسية العراقية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:
"زيارة عمار الحكيم إلى المملكة السعودية هي بمثابة رسالة سعودية وخليجية وعربية في آن واحد، حيث أن هناك اهتماما عربيا بالعراق وبمشهده السياسية الذي وصل إلى انسداد حقيقي، لكن الدول العربية تدرك جيداً موازين القوى في العراق سواء على مستوى الجماهير أو على مستوى نظام الدولة والتي جميعها ليست بصالح الإطار التنسيقي، فالصدام المسلح لا يريده لا التيار الصدري ولا الإطار ولا الشعب العراقي، لذا تحاول الدول العربية وعلى رأسها السعودية إيجاد مخرج لهذه الأزمة، وعبر هذا الدخول السعودي والذي من خلفه تقف الدول العربية المهتمة بالشأن العراقي كمصر والأردن، سيكون هناك تغيير لا يخرج السيد الصدر منه خالي الوفاض، ويبدو أن هذه الرسالة وصلت إلى الإطار التنسيقي، فالمنطقة مقبلة على تحولات كبيرة ووضع جديد فرضته الأزمة الأوكرانية، إذ يجب أن تكون المنطقة العربية هادئة وإلا ستدخل في فوضى إذا ما اشتعلت شرارة الحرب في العراق".
ويضيف المجر: "بدأ الإطار التنسيقي يدرك تماماً أن هناك تغييرا قادما في العراق لا محالة، وأن الصدريين سيحققون هدفهم ولن يتراجعوا عنه، فحكومات التوافق والمحاصصة باتت مرفوضة شعبياً وإقليميا ودولياً، وقد تكون معالجة هذا الأمر هادئة وغير عنيفة، وذلك عبر اتفاق سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة مؤقتة، لذا أعتقد أَن هناك مبادرة سعودية تقف خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول العربية لحل الأزمة السياسية في العراق، فغالبية الشعب العراقي تنتظر التغيير، كون أن العملية السياسية في العراق أصبحت غير مجدية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق