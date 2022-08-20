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https://sputnikarabic.ae/20220820/هل-يلغي-صندوق-النقد-رسوم-القروض-للبلدان-التي-تعاني-من-الحروب-1066657808.html
هل يلغي صندوق النقد رسوم القروض للبلدان التي تعاني من الحروب؟
هل يلغي صندوق النقد رسوم القروض للبلدان التي تعاني من الحروب؟
تفرض حالة الحروب التي تعاني منها بعض البلدان أوضاعا جديدة في تعامل البنك الدولي مع تلك البلدان. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:20+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
صندوق النقد الدولي
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فبحسب "أسوشييتد برس"، يتعرض صندوق النقد الدولي إلى ضغوط كثيرة من أجل إعادة تقييم طبيعة فرضه للرسوم على القروض التي يقدمها للبلدان التي تعاني من الحروب، مثل أوكرانيا، والتي تعد واحدة من أكبر المقترضين من الصندوق.والرسوم الإضافية هي رسوم مضافة على القروض يتم فرضها على البلدان المثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي.وهناك بلدان مثل سريلانكا وباكستان تعاني من أزمات مالية متفاقمة، يتهم البعض الصين بتأجيجها، لمحاولة إيقاع تلك الدول في ما يسمى بدبلوماسية فخ الديون، وهي العمل على جعل تلك الدول تغرق بشدة في الديون لتعتمد عليها في القضايا الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20220820/إعلام-البنك-الدولي-يماطل-في-إقراض-لبنان-لتمويل-استجرار-الكهرباء-الأردنية-والغاز-المصري-1066644650.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, صندوق النقد الدولي
الولايات المتحدة الأمريكية, صندوق النقد الدولي

هل يلغي صندوق النقد رسوم القروض للبلدان التي تعاني من الحروب؟

13:20 GMT 20.08.2022
© YouTube.comالبنك الدولي
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© YouTube.com
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تفرض حالة الحروب التي تعاني منها بعض البلدان أوضاعا جديدة في تعامل البنك الدولي مع تلك البلدان.
فبحسب "أسوشييتد برس"، يتعرض صندوق النقد الدولي إلى ضغوط كثيرة من أجل إعادة تقييم طبيعة فرضه للرسوم على القروض التي يقدمها للبلدان التي تعاني من الحروب، مثل أوكرانيا، والتي تعد واحدة من أكبر المقترضين من الصندوق.
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والرسوم الإضافية هي رسوم مضافة على القروض يتم فرضها على البلدان المثقلة بالديون لصندوق النقد الدولي.

ووفقا للوكالة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم ببعض الضغوط لاتخاذ قرارات في هذا الإطار، بوصفها أكبر مساهم في تلك المؤسسة الدولية، وعضوا في المجلس التنفيذي لها.

وهناك بلدان مثل سريلانكا وباكستان تعاني من أزمات مالية متفاقمة، يتهم البعض الصين بتأجيجها، لمحاولة إيقاع تلك الدول في ما يسمى بدبلوماسية فخ الديون، وهي العمل على جعل تلك الدول تغرق بشدة في الديون لتعتمد عليها في القضايا الدولية.
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