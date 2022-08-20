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https://sputnikarabic.ae/20220820/وزارة-السياحة-العمانية-تعلن-عن-أول-مهرجان-سياحي-في-الجبل-الأخضر-1066651531.html
وزارة السياحة العمانية تعلن عن أول مهرجان سياحي في "الجبل الأخضر"
وزارة السياحة العمانية تعلن عن أول مهرجان سياحي في "الجبل الأخضر"
أعلنت وزارة التراث والسياحة العمانية إقامة أول مهرجان سياحي في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T10:57+0000
2022-08-20T11:09+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لما نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت إنها ستقيم أول مهرجان سياحي في ولاية الجبل الأخضر، تحت مسمى: "مهرجان الجبل الأخضر السياحي" خلال الفترة من 23 وإلى 27 أغسطس/ آب الجاري.ولفت بيان الوزارة إلى أن المهرجان يتميز بإقامته على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، على أن يصبح ظاهرة سنوية في ولاية الجبل الأخضر ذات البعد السياحي الثري.وأشارت إلى وجود مغامرات جبلية سيتضمنها المهرجان، للفرسان المغامرين على الخيول في مسارات الجبل الأخضر، إضافة إلى فعاليات أخرى ذات طابع ترفيهي وثقافي.
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سلطنة عمان
سلطنة عمان

وزارة السياحة العمانية تعلن عن أول مهرجان سياحي في "الجبل الأخضر"

10:57 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 20.08.2022)
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
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أعلنت وزارة التراث والسياحة العمانية إقامة أول مهرجان سياحي في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية.
ووفقا لما نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت إنها ستقيم أول مهرجان سياحي في ولاية الجبل الأخضر، تحت مسمى: "مهرجان الجبل الأخضر السياحي" خلال الفترة من 23 وإلى 27 أغسطس/ آب الجاري.
ولفت بيان الوزارة إلى أن المهرجان يتميز بإقامته على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، على أن يصبح ظاهرة سنوية في ولاية الجبل الأخضر ذات البعد السياحي الثري.

وأوضحت الوزارة أن المهرجان سيتضمن عددًا من "الفعاليات الترفيهية والسياحية التي تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي يتميز بها الجبل الأخضر والتعريف بالأنماط السياحية المختلفة والتجارب والمغامرات التي يمكن أن يحظى بها الزائر خلال زيارته للولاية".

وأشارت إلى وجود مغامرات جبلية سيتضمنها المهرجان، للفرسان المغامرين على الخيول في مسارات الجبل الأخضر، إضافة إلى فعاليات أخرى ذات طابع ترفيهي وثقافي.
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