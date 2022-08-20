وزارة السياحة العمانية تعلن عن أول مهرجان سياحي في "الجبل الأخضر"
10:57 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 20.08.2022)
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان تحصل على لقب "أفضل وجهة للطبيعة لعام 2020"
© Photo / Pixabay / Hans Schwarzkopf
أعلنت وزارة التراث والسياحة العمانية إقامة أول مهرجان سياحي في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية.
ووفقا لما نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت إنها ستقيم أول مهرجان سياحي في ولاية الجبل الأخضر، تحت مسمى: "مهرجان الجبل الأخضر السياحي" خلال الفترة من 23 وإلى 27 أغسطس/ آب الجاري.
▶️وزارة التراث والسياحة تعلن عن إقامة أول مهرجان سياحي في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخليةhttps://t.co/WDTYEJdz0T#مركز_الأخبار pic.twitter.com/Z4L3KyF4lM— مركز الأخبار (@omantvnews) August 18, 2022
ولفت بيان الوزارة إلى أن المهرجان يتميز بإقامته على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، على أن يصبح ظاهرة سنوية في ولاية الجبل الأخضر ذات البعد السياحي الثري.
وأوضحت الوزارة أن المهرجان سيتضمن عددًا من "الفعاليات الترفيهية والسياحية التي تهدف إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي يتميز بها الجبل الأخضر والتعريف بالأنماط السياحية المختلفة والتجارب والمغامرات التي يمكن أن يحظى بها الزائر خلال زيارته للولاية".
وأشارت إلى وجود مغامرات جبلية سيتضمنها المهرجان، للفرسان المغامرين على الخيول في مسارات الجبل الأخضر، إضافة إلى فعاليات أخرى ذات طابع ترفيهي وثقافي.