https://sputnikarabic.ae/20220820/وزير-الدفاع-التركي-يقول-إن-هناك-مساع-لعقد-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-1066658568.html
وزير الدفاع التركي يقول إن هناك مساع لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
وزير الدفاع التركي يقول إن هناك مساع لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، وجود مساع لعقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحل الأزمة في... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:39+0000
2022-08-20T13:39+0000
2022-08-20T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg
وقال أكار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "هناك العديد من المساعي من أجل لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لقد بذل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهودا من أجل إيقاف الحرب وهناك لقاءات أجراها وجها لوجه أو عبر الهاتف".وشدد أكار على أن تركيا تبذل جهودا مستمرة من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، مضيفا "إذا كانت هناك نوايا من الجانبين الروسي والأوكراني فسنتشرف باستضافتهما على أراضينا".واجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1993_1920x0_80_0_0_8ba568ef6388f37ad6df1cb52810c726.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع التركي يقول إن هناك مساع لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، وجود مساع لعقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحل الأزمة في أوكرانيا.
وقال أكار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "هناك العديد من المساعي من أجل لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لقد بذل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جهودا من أجل إيقاف الحرب وهناك لقاءات أجراها وجها لوجه أو عبر الهاتف".
وشدد أكار على أن تركيا تبذل جهودا مستمرة من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، مضيفا "إذا كانت هناك نوايا من الجانبين الروسي والأوكراني فسنتشرف باستضافتهما على أراضينا".
واجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".
وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي
والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.