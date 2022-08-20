https://sputnikarabic.ae/20220820/وفاة-15-شخصا-في-الهند-بسبب-انزلاقات-أرضية-شمالي-البلاد-1066672593.html
وفاة 15 شخصا في الهند بسبب انزلاقات أرضية شمالي البلاد
وفاة 15 شخصا في الهند بسبب انزلاقات أرضية شمالي البلاد
أعلنت السلطات الهندية اليوم وفاة 15 شخصا على الأقل إثر انزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:47+0000
2022-08-20T19:47+0000
2022-08-20T19:47+0000
أخبار الهند اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1048995798_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_e3da97bf093c549e72dcdedba0ba5401.jpg
وقالت الحكومة، في بيان، اليوم السبت، إنه "تم إرسال مسعفين إلى منطقة ماندي في إقليم هيماشيل براديش (شمال)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص. كما قُتل في المنطقة سبعة أشخاص آخرين بسبب الانزلاقات الأرضية والفيضانات".وبث التلفزيون صورا لتدمير جزء من جسر للسكك الحديدية في منطقة كانغرا، حيث تكشف الصور جرف الطوفان له.وقررت السلطات المحلية إغلاق المدارس في المناطق الأكثر تضررا.
https://sputnikarabic.ae/20180827/سيول-الهند-حصد-الأرواح-1034890207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1048995798_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cdc0208bbb4d97ff82a7ca8ef3239596.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, العالم
أخبار الهند اليوم, العالم
وفاة 15 شخصا في الهند بسبب انزلاقات أرضية شمالي البلاد
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الهندية اليوم وفاة 15 شخصا على الأقل إثر انزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا.
وقالت الحكومة، في بيان، اليوم السبت، إنه "تم إرسال مسعفين إلى منطقة ماندي في إقليم هيماشيل براديش (شمال)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص. كما قُتل في المنطقة سبعة أشخاص آخرين بسبب الانزلاقات الأرضية والفيضانات".
وبث التلفزيون صورا لتدمير جزء من جسر للسكك الحديدية في منطقة كانغرا، حيث تكشف الصور جرف الطوفان له.
وقررت السلطات المحلية إغلاق المدارس في المناطق الأكثر تضررا.