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https://sputnikarabic.ae/20220820/وفاة-15-شخصا-في-الهند-بسبب-انزلاقات-أرضية-شمالي-البلاد-1066672593.html
وفاة 15 شخصا في الهند بسبب انزلاقات أرضية شمالي البلاد
وفاة 15 شخصا في الهند بسبب انزلاقات أرضية شمالي البلاد
أعلنت السلطات الهندية اليوم وفاة 15 شخصا على الأقل إثر انزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:47+0000
2022-08-20T19:47+0000
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وقالت الحكومة، في بيان، اليوم السبت، إنه "تم إرسال مسعفين إلى منطقة ماندي في إقليم هيماشيل براديش (شمال)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص. كما قُتل في المنطقة سبعة أشخاص آخرين بسبب الانزلاقات الأرضية والفيضانات".وبث التلفزيون صورا لتدمير جزء من جسر للسكك الحديدية في منطقة كانغرا، حيث تكشف الصور جرف الطوفان له.وقررت السلطات المحلية إغلاق المدارس في المناطق الأكثر تضررا.
https://sputnikarabic.ae/20180827/سيول-الهند-حصد-الأرواح-1034890207.html
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أخبار الهند اليوم, العالم
أخبار الهند اليوم, العالم

وفاة 15 شخصا في الهند بسبب انزلاقات أرضية شمالي البلاد

19:47 GMT 20.08.2022
© AFP 2022 / Punit Paranjpeإعصار قوي "تاوكتاي" يضرب مومباي، الهند 17 مايو 2021
إعصار قوي تاوكتاي يضرب مومباي، الهند 17 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / Punit Paranjpe
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أعلنت السلطات الهندية اليوم وفاة 15 شخصا على الأقل إثر انزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا.
وقالت الحكومة، في بيان، اليوم السبت، إنه "تم إرسال مسعفين إلى منطقة ماندي في إقليم هيماشيل براديش (شمال)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص. كما قُتل في المنطقة سبعة أشخاص آخرين بسبب الانزلاقات الأرضية والفيضانات".
عمال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى انهار في قرية شاهبيري، شرق نيودلهي، الهند 18 يوليو ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2018
سيول الهند تواصل حصد الأرواح... ارتفاع عدد الضحايا إلى 445 قتيلا
27 أغسطس 2018, 10:58 GMT
وبث التلفزيون صورا لتدمير جزء من جسر للسكك الحديدية في منطقة كانغرا، حيث تكشف الصور جرف الطوفان له.
وقررت السلطات المحلية إغلاق المدارس في المناطق الأكثر تضررا.
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