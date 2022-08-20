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23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات في شمال غرب الصين
23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات في شمال غرب الصين
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T04:04+0000
2022-08-20T05:04+0000
الصين
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وأشار مقر الاستجابة الطارئ للكارثة إلى تضرر أكثر من 6000 مقيم في ست قرى في محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي و تو جرّاء الكارثة الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة في مدرستين محليتين، وفقا لوكالة "شينخوا.واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة 10:25 ليل الأربعاء الماضي، اجتاحت محافظة داتونغ، متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضي بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار، قبل أن تضرب القرى المحيطة.وتم إنقاذ 23 شخصاً سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
https://sputnikarabic.ae/20220820/-كيسنجر-المواجهة-بين-الولايات-المتحدة-والصين-قد-تدمر-العالم-1066643200.html
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الصين

23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات في شمال غرب الصين

04:04 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 05:04 GMT 20.08.2022)
© AFP 2022 / Noel Celisمنظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021.
منظر جوي يظهر سيارات تكتظ عند مدخل نفق بعد هطول أمطار غزيرة على مدينة تشنغتشو، في مقاطعة خنان، وسط الصين 22 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
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أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا حتى الساعة 8 مساء يوم الجمعة الماضي، بينما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.
وأشار مقر الاستجابة الطارئ للكارثة إلى تضرر أكثر من 6000 مقيم في ست قرى في محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي و تو جرّاء الكارثة الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة في مدرستين محليتين، وفقا لوكالة "شينخوا.
واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة 10:25 ليل الأربعاء الماضي، اجتاحت محافظة داتونغ، متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضي بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار، قبل أن تضرب القرى المحيطة.
مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، هنري كيسنجر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
كيسنجر: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد تدمر العالم
03:12 GMT
وتم إنقاذ 23 شخصاً سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
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