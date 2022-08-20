https://sputnikarabic.ae/20220820/23-قتيلا-و8-مفقودين-جراء-الفيضانات-في-شمال-غربي-الصين-1066643329.html
23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات في شمال غرب الصين
23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات في شمال غرب الصين
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T04:04+0000
2022-08-20T04:04+0000
2022-08-20T05:04+0000
الصين
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وأشار مقر الاستجابة الطارئ للكارثة إلى تضرر أكثر من 6000 مقيم في ست قرى في محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي و تو جرّاء الكارثة الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص في ملاجئ مؤقتة في مدرستين محليتين، وفقا لوكالة "شينخوا.واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة 10:25 ليل الأربعاء الماضي، اجتاحت محافظة داتونغ، متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضي بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار، قبل أن تضرب القرى المحيطة.وتم إنقاذ 23 شخصاً سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.
https://sputnikarabic.ae/20220820/-كيسنجر-المواجهة-بين-الولايات-المتحدة-والصين-قد-تدمر-العالم-1066643200.html
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الصين
23 قتيلا و8 مفقودين جراء الفيضانات في شمال غرب الصين
04:04 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 05:04 GMT 20.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة السيول الجبلية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المقاطعة إلى 23 شخصا حتى الساعة 8 مساء يوم الجمعة الماضي، بينما لا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين.
وأشار مقر الاستجابة الطارئ للكارثة إلى تضرر أكثر من 6000 مقيم في ست قرى في محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي و تو جرّاء الكارثة الطبيعية، لافتا إلى إيواء حوالي 1500 شخص
في ملاجئ مؤقتة في مدرستين محليتين، وفقا لوكالة "شينخوا.
واجتاحت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ الساعة 10:25 ليل الأربعاء الماضي، اجتاحت محافظة داتونغ، متسببة بحلول منتصف ليل الخميس الماضي بحدوث فيضانات وانزلاقات طينية وتغيير في مسارات بعض الأنهار، قبل أن تضرب القرى المحيطة.
وتم إنقاذ 23 شخصاً سبق الإبلاغ عن فقدانهم، بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.