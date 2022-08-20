https://sputnikarabic.ae/20220820/6-حيل-بسيطة-لإنقاص-الوزن-بشكل-أسرع-1066649614.html

6 حيل بسيطة لإنقاص الوزن بشكل أسرع

6 حيل بسيطة لإنقاص الوزن بشكل أسرع

إذا شعرت أن فقدان وزنك لا يحدث بالسرعة المنشودة، ‏يمكنك تجربة بعض الاستراتيجيات الداعمة للصحة.‏ 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T10:00+0000

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إنقاص الوزن

مجتمع

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وستساعدك هذه التغييرات الستة البسيطة على تناول كميات أقل من الطعام، وحرق المزيد من السعرات الحرارية، والحفاظ على برنامج إنقاص الوزن على المسار الصحيح، وفقا موقع "VeryWellFit".ضبط كميات الطعاميمثّل تعديل كميات الطعام لدعم فقدان الوزن طريقة ممتازة لتقليل السعرات الحرارية دون الحاجة إلى حسابها، ويمكنك استخدام استراتيجيات مختلفة لتحديد الكميات، مثل استخدام اليدين أو أطباق أصغر في الحجم.وبالنسبة للمشروبات، فلا داعي للقلق بشأن المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، مثل الماء والقهوة السوداء، لكن عليك تناول نصف مشروبات "اللاتيه" الكريمية، والمشروبات الرياضية، وغيرها من المشروبات عالية السعرات الحرارية لفترة أخرى.خضار أكثرإن زيادة طبقك بكمية كبيرة من الخضار سيضيف سعرات حرارية قليلة جدا إلى وجبتك، لكن يمكن أن تساعد في توفير إشباع أكبر للوجبات، والامتلاء بالألياف، عندما تشعر بالشبع والسعادة، فمن المحتمل أن تأكل أقل في الساعات التي تلي الوجبة.احتفظ بالخس الطازج في الثلاجة، واستخدمه لزيادة حجم الساندويتش، أو السلطة أو سندويشات التاكو، عند صنع الشوربة أو وعاء حبوب، أضف الخضار المقطع والألياف.لا تشرب عصير "السموثي"قد يكون من الأفضل تخطي العصائر التي تفتقر إلى الألياف أثناء هدف إنقاص الوزن.ولسوء الحظ، فإن العديد من العصائر التي يتم شراؤها من المتاجر لا توفر العديد من الفوائد، وغالبا ما تحتوي على سكر مضاف، على عكس الفاكهة الكاملة التي تمنح نكهة وقوام وعناصر غذائية أساسية، كما أن الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة تساعدك على الشعور بالشبع وتناول كميات أقل.كن نشيطاتشمل أكثر برامج إنقاص الوزن فعالية التمارين الرياضية، مثل تمارين عضلة القلب "الكارديو".فضلا عن أن زيادة نشاطك العام، حتى لو لم يكن التمرين مخططا له، سيساعدك على موازنة حرق السعرات الحرارية لدعم أهدافك في إنقاص الوزن.ومن الممكن أن يؤدي اختيار هوايات نشطة بدلا من الهوايات التي لا تمارس الرياضة، أو أخذ فترات راحة للتنقل خلال اليوم، إلى زيادة حرق الطاقة بشكل كبير.السلالميمكن أن يؤدي صعود السلالم بدلا من أخذ المصعد إلى زيادة حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم، كما أنها طريقة فعالة لتمرين عضلات الجسم السفلية ورفع معدل ضربات القلب.شوربات في نظامك الغذائيوقبل تناول الغداء أو العشاء، استمتع بكوب من المرق الدافئ والشفاف، ويعتبر مرق الدجاج ومرق الخضار وحتى مرق اللحم البقري من الخيارات الشائعة، إذ تشعرك هذه الشوربات المريحة بمزيد من الرضا والامتلاء.كما أن الشوربة الدافئة تبطئ عملية الأكل، خاصة إذا اعتدت تناول طعامك ببطء أكثر.ويمكنك إضافة الشوربة إلى وجباتك اليومية، إذ تدعم الأبحاث هذه الاستراتيجية وتعتبرها فعالة للمساعدة في تقليل السعرات الحرارية ودعم فقدان الوزن.

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إنقاص الوزن, مجتمع