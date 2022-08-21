عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220821/ألمانيا-تدرس-تمديد-أعمار-مفاعلاتها-الأخيرة-شولتز-لا-توجد-إجابة-لما-سيحدث-عند-نفاد-الغاز-1066701505.html
ألمانيا تدرس "تمديد أعمار" مفاعلاتها الأخيرة... شولتز: لا توجد إجابة لما سيحدث عند نفاد الغاز
ألمانيا تدرس "تمديد أعمار" مفاعلاتها الأخيرة... شولتز: لا توجد إجابة لما سيحدث عند نفاد الغاز
كشفت مصادر غربية عزم ألمانيا تمديد أعمار مفاعلاتها النووية الثلاثة الأخير المتبقية، بعد تأكيدات بعدم قدرتها على استبدال مصادر الطاقة الروسية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T20:53+0000
2022-08-21T20:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053768411_0:185:2529:1608_1920x0_80_0_0_6cd0f304fef9ba5716553a7b2154a226.jpg
قال أقوى زعيمين ألمانيين إن برلين قد لا تكون قادرة على استبدال جميع وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي لهذا الشتاء، الأمر الذي قد يضطرها إلى اللجوء إلى الطاقة النووية لسد جزء من هذه الفجوة.تمر أوروبا بأسوأ أزمة طاقة منذ عقود، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم ووضع الدول على شفا ركود اقتصادي حاد، وبحسب "بلومبرغ"، أجبر هذا الوقع السياسيين على النظر في جميع البدائل المتاحة، بما في ذلك الطاقة الذرية، وهي تقنية قررت ألمانيا الخروج منها بشكل دائم بحلول نهاية هذا العام.لكن كل من المستشار الألماني أولاف شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، أكدا اليوم في حديث مفتوح للحكومة، وجود خيار لتمديد عمر المفاعلات الثلاثة الأخيرة في البلاد إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنه قيد الدراسة فقط بسبب "المخاوف المتزايدة من أن أكبر اقتصاد في أوروبا لن يكون قادرًا على استبدال إمدادات الغاز الطبيعي المتضائلة من روسيا".ونوه المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تناقش فيها الحكومة إمكانية الاعتماد على الطاقة النووية لفترة أطول مما هو مخطط لها، لكن مثل هذه التصريحات تزداد وتيرتها تدريجيا.وقال هابيك إن التكنولوجيا النووية، في الوقت نفسه، ليست الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية والأمنية المتاحة بالنسبة لألمانيا، أما شولتز فقد سلط الضوء على "مشكلات الصيانة والإصلاح في فرنسا كتذكير بالمشاكل التي تواجهها المصانع القديمة" في بلاده.ونوه شولتز إلى أن وجود دراسة حول أمن الإمدادات من شأنها أن تساعد ألمانيا في اتخاذ قرار بشأن المحطات النووية التي ستكون متاحة بحلول نهاية الشهر أو أوائل سبتمبر/أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20220821/حليف-روسيا-التاريخي-وصل-وبوتين-انتصر-خلل-في-ميزان-الإعلام-الغربي-يخرج-بنتائج-متضاربة-1066694150.html
https://sputnikarabic.ae/20220821/ألمانيا-تعطي-الأولوية-للفحم-قبل-الركاب-في-قطاراتها-من-أجل-حل-أزمة-الطاقة-1066699370.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1053768411_0:0:2369:1777_1920x0_80_0_0_2126e2b90a1e46df6bedf8d9b41e2b9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

ألمانيا تدرس "تمديد أعمار" مفاعلاتها الأخيرة... شولتز: لا توجد إجابة لما سيحدث عند نفاد الغاز

20:53 GMT 21.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إلى اليمين، تلوح وداعًا للمستشار الجديد أولاف شولتز، إلى اليسار، والموظفين بعد حفل تسليم في المستشارية في برلين، 8 ديسمبر 2021. كانت ميركل المستشارة الألمانية لمدة 16 عامًا.
المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إلى اليمين، تلوح وداعًا للمستشار الجديد أولاف شولتز، إلى اليسار، والموظفين بعد حفل تسليم في المستشارية في برلين، 8 ديسمبر 2021. كانت ميركل المستشارة الألمانية لمدة 16 عامًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر غربية عزم ألمانيا تمديد أعمار مفاعلاتها النووية الثلاثة الأخير المتبقية، بعد تأكيدات بعدم قدرتها على استبدال مصادر الطاقة الروسية.
قال أقوى زعيمين ألمانيين إن برلين قد لا تكون قادرة على استبدال جميع وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي لهذا الشتاء، الأمر الذي قد يضطرها إلى اللجوء إلى الطاقة النووية لسد جزء من هذه الفجوة.
تمر أوروبا بأسوأ أزمة طاقة منذ عقود، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم ووضع الدول على شفا ركود اقتصادي حاد، وبحسب "بلومبرغ"، أجبر هذا الوقع السياسيين على النظر في جميع البدائل المتاحة، بما في ذلك الطاقة الذرية، وهي تقنية قررت ألمانيا الخروج منها بشكل دائم بحلول نهاية هذا العام.
لكن كل من المستشار الألماني أولاف شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، أكدا اليوم في حديث مفتوح للحكومة، وجود خيار لتمديد عمر المفاعلات الثلاثة الأخيرة في البلاد إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنه قيد الدراسة فقط بسبب "المخاوف المتزايدة من أن أكبر اقتصاد في أوروبا لن يكون قادرًا على استبدال إمدادات الغاز الطبيعي المتضائلة من روسيا".
تمثال القائد الروسي غيورغي قسطنطينوفيتش جوكوف بجانب الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
"حليف روسيا التاريخي وصل وبوتين انتصر".. خلل في "ميزان الإعلام" الغربي يخرج بنتائج متضاربة
17:00 GMT
ونوه المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تناقش فيها الحكومة إمكانية الاعتماد على الطاقة النووية لفترة أطول مما هو مخطط لها، لكن مثل هذه التصريحات تزداد وتيرتها تدريجيا.
وقال هابيك إن التكنولوجيا النووية، في الوقت نفسه، ليست الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية والأمنية المتاحة بالنسبة لألمانيا، أما شولتز فقد سلط الضوء على "مشكلات الصيانة والإصلاح في فرنسا كتذكير بالمشاكل التي تواجهها المصانع القديمة" في بلاده.

"ما يقلقني هو أنه لا توجد إجابة جاهزة للسؤال حول ما سيحدث عند نفاد الغاز.. إذا اتخذنا قرارًا بإبقائها قيد التشغيل حتى نتأكد من عدم وجود مشكلة لدينا هذا الشتاء، فسوف نقدم فقط مساهمة صغيرة في حل التحدي الذي نواجهه، لأنه يتعلق فقط بإنتاج الكهرباء".

وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي
أولاف شولتز
المستشار الألماني
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
ألمانيا تعطي الأولوية للفحم قبل الركاب في قطاراتها من أجل حل أزمة الطاقة
19:00 GMT
ونوه شولتز إلى أن وجود دراسة حول أمن الإمدادات من شأنها أن تساعد ألمانيا في اتخاذ قرار بشأن المحطات النووية التي ستكون متاحة بحلول نهاية الشهر أو أوائل سبتمبر/أيلول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала