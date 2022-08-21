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ألمانيا تعطي الأولوية للفحم قبل الركاب في قطاراتها من أجل حل أزمة الطاقة
ألمانيا تعطي الأولوية للفحم قبل الركاب في قطاراتها من أجل حل أزمة الطاقة
كشفت مصادر إعلامية ألمانية عن خطوة جديدة قد تقوم بها الحكومة في برلين بهدف التخفيف من أزمة الطالقة التي تعاني منها القارة العجوز بشكل عام على خلفية العقوبات... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T19:00+0000
2022-08-21T19:00+0000
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أفادت صحيفة "Welt am Sonntag" نقلاً عن مسودة اقتراح سيقدم للبرلمان، بأن ألمانيا تخطط لإعطاء قطارات الفحم الأولوية على خدمات الركاب في شبكات السكك الحديدية الخاصة بها، على خلفية أزمة طاقة تهدد الاقتصاد.وتعطى الأولوية عادة لنقل الركاب في ألمانيا، حيث تشير الجداول الزمنية للوجهات إلى ذلك، لكن المسودة نوهت إلى مخاطر حدوث "فوضى على قضبان السك الحديدية من إجراء هذا التغيير".بالإضافة إلى ذلك، تسببت موجة الحر الشديدة والجفاف التي رافقت أشهر الصيف بحدوث انخفاض حاد في الأنهار الأوروبية الرئيسية والتي كانت من أهم طرق نقل الفحم عبر أوروبا الداخلية، بحسب "بلومبرغ".وبحسب المصادر، فإنه من المحتمل أن يتم تمرير مسودة الخطة على الفور حيث يوجد ضغط متزايد لتسريع نقل مصادر الطاقة عبر السكك الحديدية.وبحسب "Welt am Sonntag"، تحتاج ألمانيا إلى تحسين وسائل نقل الفحم من أجل تحقيق خطتها في إعادة فتح محطات الطاقة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

ألمانيا تعطي الأولوية للفحم قبل الركاب في قطاراتها من أجل حل أزمة الطاقة

19:00 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
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كشفت مصادر إعلامية ألمانية عن خطوة جديدة قد تقوم بها الحكومة في برلين بهدف التخفيف من أزمة الطالقة التي تعاني منها القارة العجوز بشكل عام على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.
أفادت صحيفة "Welt am Sonntag" نقلاً عن مسودة اقتراح سيقدم للبرلمان، بأن ألمانيا تخطط لإعطاء قطارات الفحم الأولوية على خدمات الركاب في شبكات السكك الحديدية الخاصة بها، على خلفية أزمة طاقة تهدد الاقتصاد.
وتعطى الأولوية عادة لنقل الركاب في ألمانيا، حيث تشير الجداول الزمنية للوجهات إلى ذلك، لكن المسودة نوهت إلى مخاطر حدوث "فوضى على قضبان السك الحديدية من إجراء هذا التغيير".
تمثال القائد الروسي غيورغي قسطنطينوفيتش جوكوف بجانب الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
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17:00 GMT

وتواجه ألمانيا أزمة طاقة تاريخية تسببت بنمو التضخم ووضعت البلاد على شفا ركود اقتصادي حاد، خصوصا بعد انخفاض تدفقات الغز الروسي إلى البلاد، على خلفية العقوبات الاقتصادية المطبقة ضد روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، تسببت موجة الحر الشديدة والجفاف التي رافقت أشهر الصيف بحدوث انخفاض حاد في الأنهار الأوروبية الرئيسية والتي كانت من أهم طرق نقل الفحم عبر أوروبا الداخلية، بحسب "بلومبرغ".
وبحسب المصادر، فإنه من المحتمل أن يتم تمرير مسودة الخطة على الفور حيث يوجد ضغط متزايد لتسريع نقل مصادر الطاقة عبر السكك الحديدية.
وبحسب "Welt am Sonntag"، تحتاج ألمانيا إلى تحسين وسائل نقل الفحم من أجل تحقيق خطتها في إعادة فتح محطات الطاقة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
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