https://sputnikarabic.ae/20220821/ألمانيا-تعطي-الأولوية-للفحم-قبل-الركاب-في-قطاراتها-من-أجل-حل-أزمة-الطاقة-1066699370.html
ألمانيا تعطي الأولوية للفحم قبل الركاب في قطاراتها من أجل حل أزمة الطاقة
ألمانيا تعطي الأولوية للفحم قبل الركاب في قطاراتها من أجل حل أزمة الطاقة
كشفت مصادر إعلامية ألمانية عن خطوة جديدة قد تقوم بها الحكومة في برلين بهدف التخفيف من أزمة الطالقة التي تعاني منها القارة العجوز بشكل عام على خلفية العقوبات... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T19:00+0000
2022-08-21T19:00+0000
2022-08-21T19:00+0000
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062580132_0:28:3070:1755_1920x0_80_0_0_9279de21de09d1ac5582e0e85646afef.jpg
أفادت صحيفة "Welt am Sonntag" نقلاً عن مسودة اقتراح سيقدم للبرلمان، بأن ألمانيا تخطط لإعطاء قطارات الفحم الأولوية على خدمات الركاب في شبكات السكك الحديدية الخاصة بها، على خلفية أزمة طاقة تهدد الاقتصاد.وتعطى الأولوية عادة لنقل الركاب في ألمانيا، حيث تشير الجداول الزمنية للوجهات إلى ذلك، لكن المسودة نوهت إلى مخاطر حدوث "فوضى على قضبان السك الحديدية من إجراء هذا التغيير".بالإضافة إلى ذلك، تسببت موجة الحر الشديدة والجفاف التي رافقت أشهر الصيف بحدوث انخفاض حاد في الأنهار الأوروبية الرئيسية والتي كانت من أهم طرق نقل الفحم عبر أوروبا الداخلية، بحسب "بلومبرغ".وبحسب المصادر، فإنه من المحتمل أن يتم تمرير مسودة الخطة على الفور حيث يوجد ضغط متزايد لتسريع نقل مصادر الطاقة عبر السكك الحديدية.وبحسب "Welt am Sonntag"، تحتاج ألمانيا إلى تحسين وسائل نقل الفحم من أجل تحقيق خطتها في إعادة فتح محطات الطاقة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220821/حليف-روسيا-التاريخي-وصل-وبوتين-انتصر-خلل-في-ميزان-الإعلام-الغربي-يخرج-بنتائج-متضاربة-1066694150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062580132_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_80f7cb884c4bd4c5b74194b3e8615baa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
ألمانيا تعطي الأولوية للفحم قبل الركاب في قطاراتها من أجل حل أزمة الطاقة
تابعنا عبر
كشفت مصادر إعلامية ألمانية عن خطوة جديدة قد تقوم بها الحكومة في برلين بهدف التخفيف من أزمة الطالقة التي تعاني منها القارة العجوز بشكل عام على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.
أفادت صحيفة "Welt am Sonntag" نقلاً عن مسودة اقتراح سيقدم للبرلمان، بأن ألمانيا تخطط لإعطاء قطارات الفحم الأولوية على خدمات الركاب في شبكات السكك الحديدية الخاصة بها، على خلفية أزمة طاقة تهدد الاقتصاد.
وتعطى الأولوية عادة لنقل الركاب في ألمانيا، حيث تشير الجداول الزمنية للوجهات إلى ذلك، لكن المسودة نوهت إلى مخاطر حدوث "فوضى على قضبان السك الحديدية من إجراء هذا التغيير".
وتواجه ألمانيا أزمة طاقة تاريخية تسببت بنمو التضخم ووضعت البلاد على شفا ركود اقتصادي حاد، خصوصا بعد انخفاض تدفقات الغز الروسي إلى البلاد، على خلفية العقوبات الاقتصادية المطبقة ضد روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت موجة الحر الشديدة والجفاف التي رافقت أشهر الصيف بحدوث انخفاض حاد في الأنهار الأوروبية الرئيسية والتي كانت من أهم طرق نقل الفحم عبر أوروبا الداخلية، بحسب "بلومبرغ"
.
وبحسب المصادر، فإنه من المحتمل أن يتم تمرير مسودة الخطة على الفور حيث يوجد ضغط متزايد لتسريع نقل مصادر الطاقة عبر السكك الحديدية.
وبحسب "Welt am Sonntag"، تحتاج ألمانيا إلى تحسين وسائل نقل الفحم من أجل تحقيق خطتها في إعادة فتح محطات الطاقة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.