https://sputnikarabic.ae/20220821/أوكرانيا-تقصف-محطة-زابوروجيه-غوتيريش-يشدد-على-تصدير-الحبوب-الروسية-1066688354.html

أوكرانيا تقصف محطة زابوروجيه... غوتيريش يشدد على تصدير الحبوب الروسية

أوكرانيا تقصف محطة زابوروجيه... غوتيريش يشدد على تصدير الحبوب الروسية

شنت القوات الأوكرانية قصفا بالمدفعية على محطة زابوروجيه النووية، بأسلحة غربية طويلة المدى، بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي بإدارة مدينة إنيرغودار لوكالة... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T14:02+0000

2022-08-21T14:02+0000

2022-08-21T14:02+0000

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066688161_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8fa3f73bf0d3413bb545752d677fcee8.png

أوكرانيا تقصف محطة زابوروجية.. غوتيريش يشدد على تصدير الحبوب الروسية أوكرانيا تقصف محطة زابوروجية.. غوتيريش يشدد على تصدير الحبوب الروسية

ورصدت إدارة المدينة ضربات مدفعية استهدفت منطقة المحطة النووية، وانفجرت القذائف في منطقة قريبة من أحد المباني الإدارية للمحطة، إلا أن المواقع المهمة بالمحطة لم تتضرر، كما أكد متحدث باسم إدارة المدينة.ولفت المتحدث لراديو "سبوتنيك" إلى أنه لم يتم بعد الحصول على معلومات تتعلق بوجود إصابات بين العاملين بالمحطة.وقال المتخصص بالشأن الروسي، نبيل رشوان، إن أوكرانيا منذ بدء الأزمة وهي تحاول توريط أوروبا وحلف الناتو في الدفاع عنها والتدخل ضد القوات الروسية، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة روسيا مهاجمة محطة زاباروجيه لأن هذه المحطة تقع في منطقة دونباس التي تدخلت روسيا بعمليتها العسكرية لحمايتها، فضلا عن أن هذه المحطة تقع على الحدود الجنوبية الغربية لروسيا فليس من مصلحة روسيا إثارة أزمة في هذه المنطقة.وأشار رشوان إلى أن أوكرانيا رغم كل الدعم الأوربي المالي والعسكري لم تفعل شيئًا بسبب الفساد الذي يصل أحيانا إلى بيع هذه المعدات العسكرية والأسلحة مما أدى إلى أن ست دول أوروبية أحجمت عن تقديم الدعم لأوكرانيا.غوتيريش يؤكد على الجهود الأممية لتذليل العقبات أمام تصدير الحبوب الروسية إلى الدول الناميةأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على العمل لتذليل العقبات التي تقف أمام تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية.وزار غوتيريش مدينة إسطنبول التركية وتفقد الجهود التي يبذلها مركز التنسيق المشترك في نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.وأوضح غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤثر على بعض الشركات الخاصة، ما يعد عقبة للتمكن من تصدير الحبوب.وشدد على أن الجزء الآخر من اتفاق الحبوب هو الوصول دون عوائق للمواد الغذائية والأسمدة الروسية التي لا تخضع لعقوبات، إلى الأسواق العالمية.وقال الكاتب والمحلل السياسي، أسامه سماق، إن الصعوبات التي تعترض تصدير الحبوب الروسية تتمثل في العقوبات الغربية والأمريكية على موسكو سواء البنكية أو حركة السفن.وأكد أن الصعوبات التي خلقتها الدول الغربية أدت إلى أزمة غذائية عالمية تجلت في دول العالم الثالث وحتى في أوروبا.وأوضح أن الأمم المتحدة يمكن لها تذليل الصعوبات ورفع العقوبات عن الحبوب الروسية حتى تصل للدول المستهدفة ودعمها في هذه الأزمة.مقتدى الصدر يقدم مقترحا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيينقدم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مقترحا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين.وقال الصدر على "تويتر"، إنه قدم المقترح للأمم المتحدة بعد عدم التجاوب من الفرقاء السياسيين، مشيرا إلى أنه تنازل من أجل الشعب والسلم الأهلي، مشددا على ضرورة أن لا يتوقع السياسيون حوارا سريا جديدا.كما دعا زعيم التيار الصدري، العراقيين إلى انتظار الخطوات المقبلة إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية.يأتي ذلك بعد أيام من مؤتمر القوى السياسية العراقية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والذي تم الاتفاق فيه على حل جميع الأزمات من خلال الحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، داعين التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار لوضع آليات للحل الشامل.وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، إن ما أراده مقتدى الصدر بهذه الدعوة هو وضع كل الأطراف السياسية على المحك، حتى يستطيع الشعب العراقي أن يعرف ماذا يريده الصدر بالضبط، لافتًا إلى أنه تأكيد على شرعية حراكه السياسي وإشهاد المجتمع الدولي على ذلك.وأضاف الفيلي أن الصدر يريد أيضًا أن يشهد المنظمة الأممية على حجم الفساد في المؤسسات العراقية الرسمية، مشيرًا إلى أن الفساد في العراق الآن وصل لمستويات تجعله أخطر بكثير على البلاد من الإرهاب.السودان يستعد لإعلان البلاد منطقة كوارث بعد سيول تضرب البلاد ومطالبات بمساعدات دوليةقال وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، إن البلاد سيتم إعلانها منطقة كوارث طبيعية بسبب السيول التي ضربت البلاد.وتوقع بخيت هطول المزيد من الأمطار في ظل حالة التأهب من السلطات، بعد تضرر 43 ألف منزل بشكل جزئي أو كلي بسبب السيول، ما قد يجبر السلطات على فتح جسر جوي حال تعذر فتح الطرق.وناشد الوزير المنظمات والدول الصديقة مساعدة السودان، مؤكدا أن هناك احتياجات عاجلة للغذاء وإيواء متضرري السيول.وأعلنت الأمم المتحدة، تضرر 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو/حزيران الماضي، في موسم الأمطار التي تستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.ويرى العميد خالد الصوارمي سعد، المتحدث السابق باسم الجيش السوداني ، أن الدولة تحاول احتواء آثار السيول من خلال مؤسساتها الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وعلى المستوى الفردي، لافتًا إلى أن الأزمة أكبر بكثير من تلك القدرات لأن الكارثة كبيرة وآثارها فادحة.وأضاف أنه لابد من تدخل المجتمع الدولي لاحتواء آثار الكارثة، نظرًا لأن السيول جرفت في طريقها كثيرا من المدن والمباني حتى المباني الطبية والمنافذ الاستشفائية والوضع يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض.وأشار إلى أن الوضع السياسي المضطرب في البلاد وانشغال السياسيين والعسكريين بالمرحلة السياسية المضطربة أدى إلى عدم الاهتمام والتحضير لموسم الفيضان على نحو جيد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

راديو, аудио