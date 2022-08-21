https://sputnikarabic.ae/20220821/إصابة-18-مواطنا-سعوديا-بحادث-مروري-في-تركيا-1066700895.html
إصابة 18 مواطنا سعوديا بحادث مروري في تركيا
إصابة 18 مواطنا سعوديا بحادث مروري في تركيا
أكدت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، إنها تلقت نبأ من السلطات التركية عن إصابة مواطنين سعوديين في حادث مروري. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T20:23+0000
2022-08-21T20:23+0000
2022-08-21T20:23+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب موقع "عاجل" السعودي، قالت السفارة إن الحادث وقع أمس السبت في مدينة ريزا شمال تركيا، وأصيب عدد من الأشخاص، بينهم سعوديون.وأصيب 18 سعوديا في الحادث، ولا يزال 6 منهم يرقدون في المستشفى حتى الآن.وأوضحت السفارة أنها قدمت كافة أشكال المساعدة للمواطنين السعوديين ولبت كافة احتياجاتهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
إصابة 18 مواطنا سعوديا بحادث مروري في تركيا
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أكدت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، إنها تلقت نبأ من السلطات التركية عن إصابة مواطنين سعوديين في حادث مروري.
وحسب موقع
"عاجل" السعودي، قالت السفارة إن الحادث وقع أمس السبت في مدينة ريزا شمال تركيا، وأصيب عدد من الأشخاص، بينهم سعوديون.
وأصيب 18 سعوديا في الحادث، ولا يزال 6 منهم يرقدون في المستشفى حتى الآن.
وأوضحت السفارة أنها قدمت كافة أشكال المساعدة للمواطنين السعوديين ولبت كافة احتياجاتهم.