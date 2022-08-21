عربي
https://sputnikarabic.ae/20220821/إصابة-18-مواطنا-سعوديا-بحادث-مروري-في-تركيا-1066700895.html
إصابة 18 مواطنا سعوديا بحادث مروري في تركيا
إصابة 18 مواطنا سعوديا بحادث مروري في تركيا
أكدت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، إنها تلقت نبأ من السلطات التركية عن إصابة مواطنين سعوديين في حادث مروري. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T20:23+0000
2022-08-21T20:23+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/85/1035938555_0:181:3514:2158_1920x0_80_0_0_b2390dbcbfaf0f7ec0aa7d81065bdd00.jpg
وحسب موقع "عاجل" السعودي، قالت السفارة إن الحادث وقع أمس السبت في مدينة ريزا شمال تركيا، وأصيب عدد من الأشخاص، بينهم سعوديون.وأصيب 18 سعوديا في الحادث، ولا يزال 6 منهم يرقدون في المستشفى حتى الآن.وأوضحت السفارة أنها قدمت كافة أشكال المساعدة للمواطنين السعوديين ولبت كافة احتياجاتهم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/85/1035938555_199:0:3316:2338_1920x0_80_0_0_399f9013d51684d4946b761cca55118b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

إصابة 18 مواطنا سعوديا بحادث مروري في تركيا

20:23 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEالسفارة السعودية في اسطنبول، تركيا 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
السفارة السعودية في اسطنبول، تركيا 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
تابعنا عبرTelegram
أكدت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، إنها تلقت نبأ من السلطات التركية عن إصابة مواطنين سعوديين في حادث مروري.
وحسب موقع "عاجل" السعودي، قالت السفارة إن الحادث وقع أمس السبت في مدينة ريزا شمال تركيا، وأصيب عدد من الأشخاص، بينهم سعوديون.
وأصيب 18 سعوديا في الحادث، ولا يزال 6 منهم يرقدون في المستشفى حتى الآن.
وأوضحت السفارة أنها قدمت كافة أشكال المساعدة للمواطنين السعوديين ولبت كافة احتياجاتهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала