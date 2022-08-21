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https://sputnikarabic.ae/20220821/إعلام-اليابان-تعتزم-فصل-تمثيلها-في-حلف-شمال-الأطلسي-عن-سفارتها-في-بلجيكا-1066681381.html
إعلام: اليابان تعتزم فصل تمثيلها في حلف شمال الأطلسي عن سفارتها في بلجيكا
إعلام: اليابان تعتزم فصل تمثيلها في حلف شمال الأطلسي عن سفارتها في بلجيكا
ذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن اليابان قد تعين ممثلا خاصا منفصلا لدى الناتو، مما يجعل البعثة الدائمة مستقلة عن سفارة البلاد في... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T09:40+0000
2022-08-21T09:40+0000
العالم
الناتو
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ووفقا لمنشور الصحيفة، تعتزم وزارة الخارجية اليابانية فصل البعثة الدائمة عن السفارة وتعيين رئيس منفصل.في مايو 2018، وافق الحلف على طلب اليابان بتعيين سفارتها في بلجيكا كمهمة دائمة لدى الناتو. وبناء على ذلك، شغل السفير الياباني في بلجيكا حتى الآن منصب الممثل الخاص لبعثة الناتو.يذكر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حضر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا كأول زعيم ياباني يفعل ذلك، مما يسلط الضوء على اتساع نطاق تحالف يواجه تحديات تمثلها روسيا والصين.وقال كيشيدا إن بلاده تسعى لتحديث وثيقة الشراكة الخاصة بها مع الناتو لتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن السيبراني والبحري، وتخطط لتعزيز دفاعاتها على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير للتعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك تلك التي تسببها الصين، وتعزيزها لقوتها العسكرية.وتعتبر اليابان إحدى الدول من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية، التي يطور حلف "الناتو" العلاقات معها.
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العالم, الناتو
العالم, الناتو

إعلام: اليابان تعتزم فصل تمثيلها في حلف شمال الأطلسي عن سفارتها في بلجيكا

09:40 GMT 21.08.2022
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Photo / NATO
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ذكرت صحيفة "سانكي" اليابانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن اليابان قد تعين ممثلا خاصا منفصلا لدى الناتو، مما يجعل البعثة الدائمة مستقلة عن سفارة البلاد في بروكسل.
ووفقا لمنشور الصحيفة، تعتزم وزارة الخارجية اليابانية فصل البعثة الدائمة عن السفارة وتعيين رئيس منفصل.
في مايو 2018، وافق الحلف على طلب اليابان بتعيين سفارتها في بلجيكا كمهمة دائمة لدى الناتو. وبناء على ذلك، شغل السفير الياباني في بلجيكا حتى الآن منصب الممثل الخاص لبعثة الناتو.
يذكر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حضر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا كأول زعيم ياباني يفعل ذلك، مما يسلط الضوء على اتساع نطاق تحالف يواجه تحديات تمثلها روسيا والصين.
وقال كيشيدا إن بلاده تسعى لتحديث وثيقة الشراكة الخاصة بها مع الناتو لتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن السيبراني والبحري، وتخطط لتعزيز دفاعاتها على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير للتعامل مع التهديدات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك تلك التي تسببها الصين، وتعزيزها لقوتها العسكرية.
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