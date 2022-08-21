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إعلام عبري: تنازل إسرائيلي مقابل لبناني لحل أزمة ترسيم الحدود المائية بين البلدين
إعلام عبري: تنازل إسرائيلي مقابل لبناني لحل أزمة ترسيم الحدود المائية بين البلدين
أفادت مصادر إسرائيلية بأن اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T21:30+0000
2022-08-21T21:30+0000
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القدس- سبوتنيك. وبحسب القناة 12 في الإسرائيلية فإن "تسوية من هذا القبيل يعمل عليها عاموس هوخشتاين الوسيط الأمريكي لإنهاء النزاع الحدودي لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل".يشار إلى أن الولايات المتحدة كلفت هوخشتاين للتوسط بين بيروت وتل أبيب في قضية ترسيم الحدود المائية بينهما.وكانت القناة 14 الإسرائيلية ذكرت أمس أن "إسرائيل قدمت من خلال الوسطاء عرضا جديدا للبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، لكن أكدت أن موضوع منصة "كاريش" للغاز لا تنازل فيه".
https://sputnikarabic.ae/20220820/مصدر-لبناني-لـسبوتنيك-اقتربنا-جدا-من-التوصل-لاتفاق-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1066665525.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إعلام عبري: تنازل إسرائيلي مقابل لبناني لحل أزمة ترسيم الحدود المائية بين البلدين

21:30 GMT 21.08.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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أفادت مصادر إسرائيلية بأن اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ.
القدس- سبوتنيك. وبحسب القناة 12 في الإسرائيلية فإن "تسوية من هذا القبيل يعمل عليها عاموس هوخشتاين الوسيط الأمريكي لإنهاء النزاع الحدودي لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل".
يشار إلى أن الولايات المتحدة كلفت هوخشتاين للتوسط بين بيروت وتل أبيب في قضية ترسيم الحدود المائية بينهما.
بحر لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
مصدر لبناني لـ"سبوتنيك": اقتربنا جدا من التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
أمس, 16:16 GMT
وكانت القناة 14 الإسرائيلية ذكرت أمس أن "إسرائيل قدمت من خلال الوسطاء عرضا جديدا للبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، لكن أكدت أن موضوع منصة "كاريش" للغاز لا تنازل فيه".
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