https://sputnikarabic.ae/20220821/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-عدة-بلدات-فلسطينية-بحثا-عن-مطلق-النار-على-الحافلة-1066676288.html
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-21T00:30+0000
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إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.كما شهدت قرية يبرود شمال شرق رام الله تواجدا مكثفا لقوات الجيش الإسرائيلي.وأظهرت مقاطع مصورة دخول قوات الجيش الإسرائيلي للبلدات الفلسطينية وإغلاقها.كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.
https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-نار-على-حافلة-إسرائيلية-بالقرب-من-بلدة-سلواد-1066673861.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.
وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد
شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.
كما شهدت قرية يبرود شمال شرق رام الله تواجدا مكثفا لقوات الجيش الإسرائيلي.
وأظهرت مقاطع مصورة دخول قوات الجيش الإسرائيلي للبلدات الفلسطينية وإغلاقها.
كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".
هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.