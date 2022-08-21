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https://sputnikarabic.ae/20220821/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-عدة-بلدات-فلسطينية-بحثا-عن-مطلق-النار-على-الحافلة-1066676288.html
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T00:30+0000
2022-08-21T00:30+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.كما شهدت قرية يبرود شمال شرق رام الله تواجدا مكثفا لقوات الجيش الإسرائيلي.وأظهرت مقاطع مصورة دخول قوات الجيش الإسرائيلي للبلدات الفلسطينية وإغلاقها.كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.
https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-نار-على-حافلة-إسرائيلية-بالقرب-من-بلدة-سلواد-1066673861.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة

00:30 GMT 21.08.2022
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . ajwad update
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.
وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.
كما شهدت قرية يبرود شمال شرق رام الله تواجدا مكثفا لقوات الجيش الإسرائيلي.
وأظهرت مقاطع مصورة دخول قوات الجيش الإسرائيلي للبلدات الفلسطينية وإغلاقها.
كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد كانت مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".
الشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الجيش الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقرب من بلدة سلواد
أمس, 21:18 GMT
هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.
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