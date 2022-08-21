https://sputnikarabic.ae/20220821/إعلام-مصر-تفاضل-بين-عرضين-سعودي-وإماراتي-للاستحواذ-على-أحد-البنوك-الشهيرة-1066687039.html

إعلام: مصر تفاضل بين عرضين سعودي وإماراتي للاستحواذ على أحد البنوك الشهيرة

إعلام: مصر تفاضل بين عرضين سعودي وإماراتي للاستحواذ على أحد البنوك الشهيرة

كشفت وسائل إعلام مصرية أن البنك المركزي المصري يدرس حاليا المفاضلة بين عرضين من السعودية والإمارات للاستحواذ على المصرف المتحد، لافتة إلى أنه لم يتم حسم أمر... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T13:16+0000

2022-08-21T13:16+0000

2022-08-21T13:16+0000

مصر

السعودية

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048401154_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c613e8c171cf0282a9dd7fa23f58d3c4.jpg

ونقل موقع "مصراوي"، عن مصادر مصرفية، قولهم إن البنك المركزي منح موافقة في وقت سابق لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وكذلك شركة (ADQ) القابضة الإماراتية لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد.ووفقا للمصادر، تم الانتهاء من هذه العملية، ولكن لم يتم حسم أي عروض من قبل البنك المركزي باعتباره مالكا للمصرف المتحد.وأشارت إلى أن المصرف المتحد هو هدف استراتيجي للعديد من المؤسسات العالمية نتيجة لقوة مركزه المالي ومكانته المرموقة بالسوق المصري وعمل صفوة من المصرفيين المحترفين في المصرف.ويمتلك البنك المركزي المصري نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.يذكر أن مصر وقعت في مارس/ آذار الماضي على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.أما صندوق الثروة السيادي الإماراتي، أعلن في أبريل/نيسان الماضي شراء حصص في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية، بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار، وهي البنك التجاري الدولي، وفوري للتكنولوجيا، وموبكو، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات.

https://sputnikarabic.ae/20220818/عضو-اللجنة-الاقتصادية-في-النواب-المصري-الحفاظ-على-قيمة-الجنيه-يتطلب-إجراءات-عاجلة-1066594147.html

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد