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https://sputnikarabic.ae/20220821/إيران-ستبقى-المساجد-مركزا-للمقاومة-ضد-الصهيونية-حتى-تحرير-فلسطين-1066678144.html
إيران: ستبقى المساجد مركزا للمقاومة ضد الصهيونية حتى تحرير فلسطين
إيران: ستبقى المساجد مركزا للمقاومة ضد الصهيونية حتى تحرير فلسطين
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن "جميع مساجد العالم ستبقى ‏مراكز مقاومة معادية للصهيونية حتى تحرير فلسطين بالكامل".‏ 21.08.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تغريدة لكنعاني على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للمسجد، والذي يتم الاحتفال به في 21 أغسطس/ آب من كل عام.وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين".كما أشار ناصر كنعاني في تغريدته إلى أن "الصهاينة أضرموا النيران في المسجد الأقصى - القبلة الأولى للمسلمين - قبل 53 عاما، ولم تكن تلك هي جريمتهم الأولى ولا الأخيرة".وكان حريق المسجد الأقصى اندلع في 21 أغسطس عام 1969، ونفذه سائح أسترالي، يدعى مايكل دينيس روهن، وتسبب الحريق في الإتيان على كل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، كما هدد الحريق قبة المسجد الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة.
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

إيران: ستبقى المساجد مركزا للمقاومة ضد الصهيونية حتى تحرير فلسطين

06:16 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن "جميع مساجد العالم ستبقى ‏مراكز مقاومة معادية للصهيونية حتى تحرير فلسطين بالكامل".‏
جاء ذلك في تغريدة لكنعاني على "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للمسجد، والذي يتم الاحتفال به في 21 أغسطس/ آب من كل عام.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين".
كما أشار ناصر كنعاني في تغريدته إلى أن "الصهاينة أضرموا النيران في المسجد الأقصى - القبلة الأولى للمسلمين - قبل 53 عاما، ولم تكن تلك هي جريمتهم الأولى ولا الأخيرة".
وكان حريق المسجد الأقصى اندلع في 21 أغسطس عام 1969، ونفذه سائح أسترالي، يدعى مايكل دينيس روهن، وتسبب الحريق في الإتيان على كل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، كما هدد الحريق قبة المسجد الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة.
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