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https://sputnikarabic.ae/20220821/ابتكار-صيني-بسيط-يساعد-في-تنفيذ-مهام-الإنقاذ-البحري-فيديو-1066682151.html
ابتكار صيني بسيط يساعد في تنفيذ مهام الإنقاذ البحري... فيديو
ابتكار صيني بسيط يساعد في تنفيذ مهام الإنقاذ البحري... فيديو
تعد مهام الإنقاذ البحري من أصعب المهام التي يتطلب نجاحها وجود أشخاص مدربين ومعدات تمكنهم من الوصول إلى من يصارعون الغرق في أسرع وقت. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T10:15+0000
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ولأن بعض حوادث الغرق يمكن أن تحدث في أماكن يصعب وصول رجال الإنقاذ إليها في الوقت المناسب أو تكون ظروف الطقس غير ملائمة لإنجاح مهامهم، فإن البحث عن ابتكارات في هذا المجال يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرواح.ويظهر ذلك في فيديو متداول لاختراع صيني تم تصميمه لمهام الإنقاذ البحري ويمكن تشغيله عن بعد بواسطة أي شخص حتى إذا لم يكن مدربا على مهام الإنقاذ.ويظهر في الفيديو شخص يصارع الغرق بينما يقوم رجال شرطة بإنزال جهاز أشبه بطوق النجاة، لكنه مجهز بوسيلة دفع وجهاز تحكم يمكن مشغله من إرساله إلى المكان المحدد بدقة ليقوم بإخراجه من الماء دون أن يضطر أي شخص للنزول إليه.
https://sputnikarabic.ae/20220819/تصرف-أب-حاول-إنقاذ-طفله-من-الغرق-يثير-دهشة-الحاضرين-فيديو-1066631173.html
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

ابتكار صيني بسيط يساعد في تنفيذ مهام الإنقاذ البحري... فيديو

10:15 GMT 21.08.2022
© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-Watchخفر السواحل الليبي لإنقاذ المهاجرين الذين غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
خفر السواحل الليبي لإنقاذ المهاجرين الذين غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-Watch
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تعد مهام الإنقاذ البحري من أصعب المهام التي يتطلب نجاحها وجود أشخاص مدربين ومعدات تمكنهم من الوصول إلى من يصارعون الغرق في أسرع وقت.
ولأن بعض حوادث الغرق يمكن أن تحدث في أماكن يصعب وصول رجال الإنقاذ إليها في الوقت المناسب أو تكون ظروف الطقس غير ملائمة لإنجاح مهامهم، فإن البحث عن ابتكارات في هذا المجال يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرواح.
مسبح تينيسايد ليدو في جنوب غرب إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
تصرف أب حاول إنقاذ طفله من الغرق يثير دهشة الحاضرين... فيديو
19 أغسطس, 16:48 GMT
ويظهر ذلك في فيديو متداول لاختراع صيني تم تصميمه لمهام الإنقاذ البحري ويمكن تشغيله عن بعد بواسطة أي شخص حتى إذا لم يكن مدربا على مهام الإنقاذ.
ويظهر في الفيديو شخص يصارع الغرق بينما يقوم رجال شرطة بإنزال جهاز أشبه بطوق النجاة، لكنه مجهز بوسيلة دفع وجهاز تحكم يمكن مشغله من إرساله إلى المكان المحدد بدقة ليقوم بإخراجه من الماء دون أن يضطر أي شخص للنزول إليه.
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