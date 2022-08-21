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https://sputnikarabic.ae/20220821/ارتفاع-عدد-ضحايا-الهجوم-على-فندق-حياة-في-الصومال-إلى-21-قتيلا-و117-مصابا-1066687487.html
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على فندق "حياة" في الصومال إلى 21 قتيلا و117 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على فندق "حياة" في الصومال إلى 21 قتيلا و117 مصابا
قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، أمس السبت، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه ارتفع إلى 21... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T13:31+0000
2022-08-21T13:31+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي، اليوم الأحد، قوله: "قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)".وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.وأمس السبت، وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو.وأسفر الهجوم عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب التفجيرات واقتحام المسلحين للفندق والاشتباكات مع قوات الأمن الصومالية، بينما قالت الشرطة إنها أنقذت أكثر من 30 شخصًا معظمهم أطفال من الفندق.وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/أيار الماضي.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
https://sputnikarabic.ae/20220820/الشرطة-الصومالية-أنهينا-سيطرة-واحتجاز-حركة-الشباب-لفندق-بالعاصمة-1066675990.html
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على فندق "حياة" في الصومال إلى 21 قتيلا و117 مصابا

13:31 GMT 21.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، أمس السبت، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه ارتفع إلى 21 قتيلا و117 مصابا.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي، اليوم الأحد، قوله: "قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)".

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.

وأمس السبت، وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو.
وأسفر الهجوم عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب التفجيرات واقتحام المسلحين للفندق والاشتباكات مع قوات الأمن الصومالية، بينما قالت الشرطة إنها أنقذت أكثر من 30 شخصًا معظمهم أطفال من الفندق.
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الشرطة الصومالية: أنهينا سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة
أمس, 23:10 GMT
وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.

ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/أيار الماضي.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
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