https://sputnikarabic.ae/20220821/ارتفاع-عدد-ضحايا-الهجوم-على-فندق-حياة-في-الصومال-إلى-21-قتيلا-و117-مصابا-1066687487.html

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على فندق "حياة" في الصومال إلى 21 قتيلا و117 مصابا

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على فندق "حياة" في الصومال إلى 21 قتيلا و117 مصابا

قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، أمس السبت، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه ارتفع إلى 21... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T13:31+0000

2022-08-21T13:31+0000

2022-08-21T13:31+0000

الصومال

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي، اليوم الأحد، قوله: "قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)".وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.وأمس السبت، وقع هجوم مسلح نفذته حركة "الشباب" الصومالية المتشددة على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو.وأسفر الهجوم عن مقتل 16 شخصا على الأقل بسبب التفجيرات واقتحام المسلحين للفندق والاشتباكات مع قوات الأمن الصومالية، بينما قالت الشرطة إنها أنقذت أكثر من 30 شخصًا معظمهم أطفال من الفندق.وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/أيار الماضي.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

https://sputnikarabic.ae/20220820/الشرطة-الصومالية-أنهينا-سيطرة-واحتجاز-حركة-الشباب-لفندق-بالعاصمة-1066675990.html

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