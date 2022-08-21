https://sputnikarabic.ae/20220821/استطلاع-نسبة-تأييد-المستشار-الألماني-تنخفض-إلى-مستوى-قياسي-1066687611.html
استطلاع: نسبة تأييد المستشار الألماني تنخفض إلى مستوى قياسي
استطلاع: نسبة تأييد المستشار الألماني تنخفض إلى مستوى قياسي
أظهر استطلاع رأي داخل ألمانيا، أن نسبة التأييد للمستشار الألماني، أولاف شولتز، تراجعت إلى مستوى قياسي بلغ 25 في المئة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T13:43+0000
2022-08-21T13:43+0000
2022-08-21T13:43+0000
أخبار ألمانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_0:0:1593:896_1920x0_80_0_0_9a38f1cabad48b76b6da22e354150399.jpg
برلين - سبوتنيك. وأجرى الاستطلاع المعهد الألماني للإجابات الاجتماعية الجديدة لصحيفة "بيلد" الألمانية، وشارك فيه 1427 شخصا، في الفترة من 15 إلى 19 أغسطس/ آب الجاري، وكان الحد الأقصى لهامش الخطأ حوالي 2.8 نقطة مئوية.ووجد الاستطلاع أن شولتز يحظى حاليا بدعم 25 في المئة فقط من المواطنين، في حين أن 62 في المئة من المواطنين غير راضين عن عمله كمستشار.وقالت صحيفة "بيلد" إن شولتز منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2021، انخفضت معدلات الموافقة عليه وعلى حزبه الديمقراطي الاجتماعي.وفي حال أجرت ألمانيا انتخابات مباشرة لمنصب المستشار الألماني في الوقت الحالي، فإن أولاف شولتز سيأتي في المركز الثالث فقط.وقال ما مجموعه 25 في المئة من المستجيبين في الاستطلاع، أنهم كانوا سيصوتون لوزير الاقتصاد والمناخ، روبرت هابيك، من حزب الخضر، لمنصب المستشار الألماني، يليه 19 في المئة من الأصوات لفريدريك ميرز من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، و18 في المئة فقط لأولاف شولتز.
https://sputnikarabic.ae/20220616/كوريا-الجنوبية-شعبية-الرئيس-يون-سيوك-يول-تتراجع-إلى-أقل-من-50-1063683953.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_189:0:1593:1053_1920x0_80_0_0_a8caef5192f4d8d11fa3d5a27390cb7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم
استطلاع: نسبة تأييد المستشار الألماني تنخفض إلى مستوى قياسي
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي داخل ألمانيا، أن نسبة التأييد للمستشار الألماني، أولاف شولتز، تراجعت إلى مستوى قياسي بلغ 25 في المئة.
برلين - سبوتنيك
. وأجرى الاستطلاع المعهد الألماني للإجابات الاجتماعية الجديدة لصحيفة "بيلد" الألمانية، وشارك فيه 1427 شخصا، في الفترة من 15 إلى 19 أغسطس/ آب الجاري، وكان الحد الأقصى لهامش الخطأ حوالي 2.8 نقطة مئوية.
ووجد الاستطلاع أن شولتز يحظى حاليا بدعم 25 في المئة فقط من المواطنين، في حين أن 62 في المئة من المواطنين غير راضين عن عمله كمستشار.
وقالت صحيفة "بيلد" إن شولتز منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2021، انخفضت معدلات الموافقة عليه وعلى حزبه الديمقراطي الاجتماعي.
وفي حال أجرت ألمانيا انتخابات مباشرة لمنصب المستشار الألماني في الوقت الحالي، فإن أولاف شولتز سيأتي في المركز الثالث فقط.
وقال ما مجموعه 25 في المئة من المستجيبين في الاستطلاع، أنهم كانوا سيصوتون لوزير الاقتصاد والمناخ، روبرت هابيك، من حزب الخضر، لمنصب المستشار الألماني، يليه 19 في المئة من الأصوات لفريدريك ميرز من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، و18 في المئة فقط لأولاف شولتز.