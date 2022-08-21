https://sputnikarabic.ae/20220821/اكتشاف-تماثيل-بوذية-في-أحد-أنهار-الصين-بسبب-الجفاف-فيديو-1066680409.html
اكتشاف تماثيل بوذية في أحد أنهار الصين بسبب الجفاف... فيديو
اكتشاف تماثيل بوذية في أحد أنهار الصين بسبب الجفاف... فيديو
أدى انخفاض منسوب المياه في أحد أنهار الصين الرئيسية نتيجة موجة الجفاف القياسية التي تشهدها البلاد حاليا، إلى الكشف عن تماثيل بوذية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T09:11+0000
2022-08-21T09:11+0000
2022-08-21T09:11+0000
الصين
مجتمع
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وتم اكتشاف 3 تماثيل بوذية بعد انخفاض منسوب المياه في نهر يانغتسي، الواقع في مدينة تشونغتشينغ جنوبي غرب الصين، ويعتقد أن عمرها هو 600 عام.وقال أحد المواطنين، قو يون فنغ، تعليقا على الاكتشاف: "لا أعتقد أننا سنرى ذلك مرة أخرى عندما يعود منسوب المياه، لذلك أنا هنا لرؤية التماثيل، هذه ثقافة تركها أسلافنا".وقالت الصين، اليوم الأحد، إنها ستحاول حماية محصول الحبوب لديها من الجفاف القياسي، باستخدام المواد الكيميائية لتوليد الأمطار، وذلك بالتزامن مع انتظار المصانع في الجنوب الغربي لمعرفة ما إذا كانت ستغلق لمدة أسبوع آخر، بسبب نقص المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأدى الصيف الأكثر سخونة وجفافا في الصين إلى ذبول المحاصيل، وترك خزانات المياه عند نصف مستوى المياه الطبيعي. وتم إغلاق المصانع في مقاطعة سيتشوان الأسبوع الماضي لتوفير الطاقة للمنازل، إثر زيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء، مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.وقال وزير الزراعة الصيني، تانغ رينجيان، في تصريحات لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "إن الأيام العشرة المقبلة هي "فترة رئيسية لمقاومة الضرر" لمحصول الأرز في جنوب الصين.وتابع مشيرا إلى أن السلطات الصينية ستتخذ خطوات طارئة "لضمان حصاد الخريف للحبوب"، والذي يشكل 75 بالمئة من الإجمالي السنوي للصين.
https://sputnikarabic.ae/20220821/الجفاف-يؤثر-على-57-مليون-شخص-في-هوبي-بوسط-الصين-1066677405.html
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الصين, مجتمع
اكتشاف تماثيل بوذية في أحد أنهار الصين بسبب الجفاف... فيديو
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أدى انخفاض منسوب المياه في أحد أنهار الصين الرئيسية نتيجة موجة الجفاف القياسية التي تشهدها البلاد حاليا، إلى الكشف عن تماثيل بوذية.
وتم اكتشاف 3 تماثيل بوذية بعد انخفاض منسوب المياه في نهر يانغتسي، الواقع في مدينة تشونغتشينغ جنوبي غرب الصين، ويعتقد أن عمرها هو 600 عام.
وقال أحد المواطنين، قو يون فنغ، تعليقا على الاكتشاف: "لا أعتقد أننا سنرى ذلك مرة أخرى عندما يعود منسوب المياه، لذلك أنا هنا لرؤية التماثيل، هذه ثقافة تركها أسلافنا".
وقالت الصين، اليوم الأحد، إنها ستحاول حماية محصول الحبوب لديها من الجفاف القياسي، باستخدام المواد الكيميائية لتوليد الأمطار، وذلك بالتزامن مع انتظار المصانع في الجنوب الغربي لمعرفة ما إذا كانت ستغلق لمدة أسبوع آخر، بسبب نقص المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأدى الصيف الأكثر سخونة وجفافا في الصين إلى ذبول المحاصيل، وترك خزانات المياه عند نصف مستوى المياه الطبيعي.
وتم إغلاق المصانع في مقاطعة سيتشوان الأسبوع الماضي لتوفير الطاقة للمنازل، إثر زيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء، مع درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية.
وقال وزير الزراعة الصيني، تانغ رينجيان، في تصريحات لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "إن الأيام العشرة المقبلة هي "فترة رئيسية لمقاومة الضرر" لمحصول الأرز في جنوب الصين.
وتابع مشيرا إلى أن السلطات الصينية ستتخذ خطوات طارئة "لضمان حصاد الخريف للحبوب"، والذي يشكل 75 بالمئة من الإجمالي السنوي للصين.