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https://sputnikarabic.ae/20220821/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-على-فندق-حياة-في-الصومال-1066677288.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق حياة في الصومال
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق حياة في الصومال
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة يوم السبت، الهجوم الإرهابي على فندق حياة في العاصمة مقديشو، وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T04:03+0000
2022-08-21T04:03+0000
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
الصومال
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وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عبر بيان عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وكذلك للصومال حكومة وشعبا، مضيفا أنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأكد كبير مسؤولي الأمم المتحدة مجددا تضامن الأمم المتحدة مع الصومال حكومة وشعبا في مكافحتها للإرهاب ومسيرتهما نحو السلام.فقد أفادت التقارير بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين إثر قيام مسلحين مجهولين باقتحام هذا الفندق الفخم مساء يوم الجمعة.وأنقذت قوات الأمن كثيرين آخرين، بينهم أطفال، من موقع الهجوم، وأعلنت طردها للمهاجمين.
https://sputnikarabic.ae/20220820/الشرطة-الصومالية-أنهينا-سيطرة-واحتجاز-حركة-الشباب-لفندق-بالعاصمة-1066675990.html
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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, الصومال
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, الصومال

الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق حياة في الصومال

04:03 GMT 21.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة يوم السبت، الهجوم الإرهابي على فندق حياة في العاصمة مقديشو، وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصومال.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عبر بيان عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وكذلك للصومال حكومة وشعبا، مضيفا أنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد كبير مسؤولي الأمم المتحدة مجددا تضامن الأمم المتحدة مع الصومال حكومة وشعبا في مكافحتها للإرهاب ومسيرتهما نحو السلام.
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الشرطة الصومالية: أنهينا سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة
أمس, 23:10 GMT
فقد أفادت التقارير بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين إثر قيام مسلحين مجهولين باقتحام هذا الفندق الفخم مساء يوم الجمعة.
وأنقذت قوات الأمن كثيرين آخرين، بينهم أطفال، من موقع الهجوم، وأعلنت طردها للمهاجمين.
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