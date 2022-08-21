https://sputnikarabic.ae/20220821/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-على-فندق-حياة-في-الصومال-1066677288.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق حياة في الصومال
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق حياة في الصومال
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة يوم السبت، الهجوم الإرهابي على فندق حياة في العاصمة مقديشو، وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T04:03+0000
2022-08-21T04:03+0000
2022-08-21T04:03+0000
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2b9d24d93964b502f7a731a83b7b7c3.jpg
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عبر بيان عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وكذلك للصومال حكومة وشعبا، مضيفا أنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأكد كبير مسؤولي الأمم المتحدة مجددا تضامن الأمم المتحدة مع الصومال حكومة وشعبا في مكافحتها للإرهاب ومسيرتهما نحو السلام.فقد أفادت التقارير بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين إثر قيام مسلحين مجهولين باقتحام هذا الفندق الفخم مساء يوم الجمعة.وأنقذت قوات الأمن كثيرين آخرين، بينهم أطفال، من موقع الهجوم، وأعلنت طردها للمهاجمين.
https://sputnikarabic.ae/20220820/الشرطة-الصومالية-أنهينا-سيطرة-واحتجاز-حركة-الشباب-لفندق-بالعاصمة-1066675990.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d57c66695f74c1e46ed5fa297fdd3a09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, الصومال
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, الصومال
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق حياة في الصومال
تابعنا عبر
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة يوم السبت، الهجوم الإرهابي على فندق حياة في العاصمة مقديشو، وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصومال.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عبر بيان عن خالص تعازيه لأسر الضحايا
وكذلك للصومال حكومة وشعبا، مضيفا أنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد كبير مسؤولي الأمم المتحدة مجددا تضامن الأمم المتحدة مع الصومال حكومة وشعبا في مكافحتها للإرهاب ومسيرتهما نحو السلام.
فقد أفادت التقارير بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين
إثر قيام مسلحين مجهولين باقتحام هذا الفندق الفخم مساء يوم الجمعة.
وأنقذت قوات الأمن كثيرين آخرين، بينهم أطفال، من موقع الهجوم، وأعلنت طردها للمهاجمين.