https://sputnikarabic.ae/20220821/الإمارات-تعيد-سفيرها-إلى-إيران--1066689178.html
الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران
الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، إعادة سفير دولة الإمارات، سيف محمد الزعابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران في الأيام المقبلة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T14:22+0000
2022-08-21T14:22+0000
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العالم العربي
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وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز 2022 بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن".وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد "أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي (في الإمارات) بعودة سعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة".ونوهت الخارجية الإماراتية إلى أن عودة سفيرها تأتي "بناء على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول".
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العالم العربي, العالم
الإمارات تعيد سفيرها إلى إيران
14:22 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 21.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، إعادة سفير دولة الإمارات، سيف محمد الزعابي، إلى العاصمة الإيرانية طهران في الأيام المقبلة.
وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذه الخطوة تأتي في إطار "حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير، والاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز 2022 بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن".
"السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الأيام القادمة وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".
وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
، فقد "أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي (في الإمارات) بعودة سعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة".
ونوهت الخارجية الإماراتية إلى أن عودة سفيرها تأتي "بناء على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول".