https://sputnikarabic.ae/20220821/الاستخبارات-التركية-تعلن-تحييد-قيادي-في-حزب-العمال-الكردستاني-بعملية-في-القامشلي-شمالي-سوريا-1066679466.html
الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني بعملية في القامشلي شمالي سوريا
الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني بعملية في القامشلي شمالي سوريا
أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأحد، تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية" بعملية في مدينة القامشلي شمالي سوريا قرب الحدود... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T08:35+0000
2022-08-21T08:35+0000
2022-08-21T08:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية قولها "قام جهاز المخابرات الوطني بتحييد محي الدين غولو القيادي في بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي بعملية في القامشلي السورية".وأشارت المصادر أيضا إلى أن "العملية تم تنفيذها في 9 آب/أغسطس الجاري".وأضافت أن "الإرهابي محي الدين غولو كان مسؤولا عن تدريب إرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردستاني في الحسكة شمالي سوريا، وله دور فاعل في التخطيط للعديد من العمليات ضد قوات الأمن التركية".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة "الإرهاب"، وإنشاء ما وصفها بـ"المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.وتنفذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني الذي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.وبدأت تركيا التدخل عسكريا في سوريا في عام 2016، لمساندة قوات المعارضة السورية، ومواجهة القوات الكردية المتمركزة شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220813/تركيا-تعلن-تحييد-5-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-سوريا-1066365841.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني بعملية في القامشلي شمالي سوريا
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أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأحد، تحييد قيادي في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية" بعملية في مدينة القامشلي شمالي سوريا قرب الحدود مع تركيا.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية قولها "قام جهاز المخابرات الوطني بتحييد محي الدين غولو القيادي في بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) الإرهابي بعملية في القامشلي السورية".
وأشارت المصادر أيضا إلى أن "العملية تم تنفيذها في 9 آب/أغسطس الجاري".
وأضافت أن "الإرهابي محي الدين غولو كان مسؤولا عن تدريب إرهابيي حزب العمال الكردستاني
ووحدات حماية الشعب الكردستاني في الحسكة شمالي سوريا، وله دور فاعل في التخطيط للعديد من العمليات ضد قوات الأمن التركية".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة "الإرهاب"، وإنشاء ما وصفها بـ"المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.
وتنفذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا
ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وحزب العمال الكردستاني الذي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وفيما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
وبدأت تركيا التدخل عسكريا في سوريا في عام 2016، لمساندة قوات المعارضة السورية، ومواجهة القوات الكردية المتمركزة شمالي البلاد.