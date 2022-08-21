https://sputnikarabic.ae/20220821/البرازيل-تبني-أكبر-حديقة-حضرية-في-العالم-1066693831.html

البرازيل تبني أكبر حديقة حضرية في العالم

البرازيل تبني أكبر حديقة حضرية في العالم

تعمل مدينة ريو دي جانيرو مع الأحياء الفقيرة المحلية لبناء ما يقول المنظمون إنها ستكون أكبر حديقة حضرية في العالم. 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T16:05+0000

2022-08-21T16:05+0000

2022-08-21T16:05+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063019799_0:251:2899:1882_1920x0_80_0_0_bd7c3836096f7c7795849fb3614a5a9f.jpg

ويأتي ذلك كجزء من مبادرة ممولة من الحكومة تعرف باسم "هورتاس كاريوكاس" تهدف إلى الترويج لاستهلاك المنتجات العضوية وتوفير مصدر دخل للأسر المحرومة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".بمجرد اكتمالها، ستمتد الحديقة الحضرية على العديد من الأحياء الفقيرة المحيطة والمتصلة بشريط أخضر من الأرض إلى جانب متنزه "مادوريرا ميستري موناركو"، الواقع في المنطقة الشمالية.سيتم تشكيل الممر الأخضر بين مجتمعات مادوريرا وغوادالوبي، وعند الانتهاء من التوسعة، ستصل مساحة الحديقة الضخمة الجديدة إلى ما يعادل 15 ملعبا لكرة القدم.في نهاية المطاف، ستستفيد نحو 100 ألف أسرة من المشروع كل شهر، وفقا لما قاله خوليو سيزار باروس، مؤسس شركة "هورتاس كاريوكاس" ومدير الزراعة الإيكولوجية العضوية في وكالة البيئة المحلية في ريو دي جانيرو.قال باروس إن جعل الغذاء العضوي ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه هو أحد الدوافع الرئيسية للمشروع، مضيفا: "نتيجة مشروعنا هي ألا تكون لدينا حديقة جميلة، الحديقة الجميلة هي نتيجة لعملنا، نتيجة إنتاجنا هو معرفة عدد أطباق الطعام التي [يمكننا] تقديمها".نمت "هورتاس كاريوكاس" بشكل كبير منذ إنشائها في عام 2006، ولديها الآن 56 حديقة مجتمعية نشطة، وتشارك نحو 50 ألف أسرة بالفعل في المشروع، والذي يعد مصدرا للطعام الطازج للبعض ودخلا للآخرين.يحظى هدف بناء أكبر حديقة حضرية في العالم بدعم قوي من عمدة ريو دي جانيرو، إدواردو بايس، الذي جعل من أهداف إدارته تشغيل الحديقة بشكل كامل بحلول عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20220527/اكتشاف-شبكة-مدن-الأمازون-المفقودة-بأبراجها-وشرفاتها-وأهراماتها-بعد-اختفائها-لقرون-صور-1062787074.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم