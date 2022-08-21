عربي
https://sputnikarabic.ae/20220821/الجيش-المصري-يعلن-انطلاق-التدريب-المشترك-هرقل-2-صور-1066690873.html
بمشاركة السعودية والإمارات و6 دول أخرى... الجيش المصري يعلن انطلاق التدريب "هرقل-2"... صور
بمشاركة السعودية والإمارات و6 دول أخرى... الجيش المصري يعلن انطلاق التدريب "هرقل-2"... صور
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل -2 "، الذي سيستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T14:57+0000
2022-08-21T15:31+0000
مصر
الجيش المصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107214_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_b6cb9e80e3d18bca40aa4fd348abbeb3.jpg
وحسب بيان الجيش المصري، سيشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص.وتابع البيان: "سيشارك أيضا الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب".وأشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من التدريب تتضمن مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.كما أكد أن تدريب "هرقل-2" يأتي استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بما يسهم فى تبادل الخبرات وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107214_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_108b13322ff57f0495d4ecc737edb70a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, الجيش المصري
مصر, الجيش المصري

بمشاركة السعودية والإمارات و6 دول أخرى... الجيش المصري يعلن انطلاق التدريب "هرقل-2"... صور

14:57 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 15:31 GMT 21.08.2022)
© AFP 2022 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل -2 "، الذي سيستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.
وحسب بيان الجيش المصري، سيشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص.
وتابع البيان: "سيشارك أيضا الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب".
وأشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.
وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من التدريب تتضمن مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد أن تدريب "هرقل-2" يأتي استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بما يسهم فى تبادل الخبرات وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала