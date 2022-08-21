https://sputnikarabic.ae/20220821/الجيش-المصري-يعلن-انطلاق-التدريب-المشترك-هرقل-2-صور-1066690873.html
بمشاركة السعودية والإمارات و6 دول أخرى... الجيش المصري يعلن انطلاق التدريب "هرقل-2"... صور
بمشاركة السعودية والإمارات و6 دول أخرى... الجيش المصري يعلن انطلاق التدريب "هرقل-2"... صور
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل -2 "، الذي سيستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T14:57+0000
2022-08-21T14:57+0000
2022-08-21T15:31+0000
مصر
الجيش المصري
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وحسب بيان الجيش المصري، سيشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص.وتابع البيان: "سيشارك أيضا الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب".وأشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من التدريب تتضمن مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.كما أكد أن تدريب "هرقل-2" يأتي استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بما يسهم فى تبادل الخبرات وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.
مصر
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مصر, الجيش المصري
بمشاركة السعودية والإمارات و6 دول أخرى... الجيش المصري يعلن انطلاق التدريب "هرقل-2"... صور
14:57 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 15:31 GMT 21.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل -2 "، الذي سيستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.
وحسب بيان الجيش المصري
، سيشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص.
وتابع البيان: "سيشارك أيضا الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب".
وأشار إلى أهمية التدريب للارتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة.
وأوضح البيان أن المرحلة الأولى من التدريب تتضمن مراسم الافتتاح، وإجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.
كما أكد أن تدريب "هرقل-2" يأتي استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر
والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بما يسهم فى تبادل الخبرات وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.