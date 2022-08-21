https://sputnikarabic.ae/20220821/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-130-قوميا-أوكرانيا-متطرفا-في-عمليات-للقوات-الروسية-خلال-آخر-24-ساعة-1066683676.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 130 قوميا أوكرانيا متطرفا في عمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 130 قوميا أوكرانيا متطرفا في عمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 130 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين في عمليات للقوات الروسية بجمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا خلال الساعات الـ24... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:16+0000
2022-08-21T11:16+0000
2022-08-21T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية اليوم الأحد: "أسفرت ضربات (للقوات الجوالفضائية الروسية) على موقع الكتيبة الثانية من اللواء الميكانيكي 28 بالقرب من نوفوغريغوروفكا بمنطقة نيكولاييف، والكتيبة 18 من اللواء 35 من مشاة البحرية الأوكرانية بالقرب من توكاريفو بمنطقة خيرسون، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 فرد وتدمير 7 وحدات من المركبات المدرعة والخاصة. ونتيجة لقصف مواقع الكتيبة الثانية من اللواء الميكانيكي 66 بالقرب من نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 30 فردا ودمرت دبابة و5 مركبات خاصة".وأضاف كوناشينكوف: "دمرت صواريخ بحرية عالية الدقة وبعيدة المدى من طراز كاليبر مستودع ذخيرة يحتوي على صواريخ منظومة هيمارس الأميركية وأنظمة دفاع جوي غربية الصنع بالقرب من ماجورسكي بمنطقة أوديسا".كما أعلن كوناشينكوف تدمير 6 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، و6 مستودعات ذخيرة صاروخية ومدفعية و167 نقطة تجمع للأفراد والمعدات، وإسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في أنحاء متفرقة بجمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220813/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-340-من-القوميين-المتطرفين-الأوكرانيين--1066360994.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
الدفاع الروسية: مقتل نحو 130 قوميا أوكرانيا متطرفا في عمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 130 من القوميين الأوكرانيين المتطرفين في عمليات للقوات الروسية بجمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية اليوم الأحد: "أسفرت ضربات (للقوات الجوالفضائية الروسية) على موقع الكتيبة الثانية من اللواء الميكانيكي 28 بالقرب من نوفوغريغوروفكا بمنطقة نيكولاييف، والكتيبة 18 من اللواء 35 من مشاة البحرية الأوكرانية بالقرب من توكاريفو بمنطقة خيرسون، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 فرد وتدمير 7 وحدات من المركبات المدرعة والخاصة. ونتيجة لقصف مواقع الكتيبة الثانية من اللواء الميكانيكي 66 بالقرب من نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل أكثر من 30 فردا ودمرت دبابة و5 مركبات خاصة".
وأضاف كوناشينكوف: "دمرت صواريخ بحرية عالية الدقة وبعيدة المدى من طراز كاليبر مستودع ذخيرة يحتوي على صواريخ منظومة هيمارس الأميركية وأنظمة دفاع جوي غربية الصنع بالقرب من ماجورسكي بمنطقة أوديسا".
كما أعلن كوناشينكوف تدمير 6 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، و6 مستودعات ذخيرة صاروخية ومدفعية و167 نقطة تجمع للأفراد والمعدات، وإسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية، في أنحاء متفرقة بجمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.