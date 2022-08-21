https://sputnikarabic.ae/20220821/السعودية-حادث-سير-لحافلة-تقل-23-سعوديا-بينهم-أطفال-في-مدينة-ريزا-التركية-1066677043.html
السعودية: حادث سير لحافلة تقل 23 سعوديا بينهم أطفال في مدينة ريزا التركية
السعودية: حادث سير لحافلة تقل 23 سعوديا بينهم أطفال في مدينة ريزا التركية
أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بوقوع حادث سير لحافلة في مدينة ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T02:42+0000
2022-08-21T02:42+0000
2022-08-21T02:42+0000
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وذكر تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي، أن الركاب بينهم أربعة أطفال وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.وأضاف، أنه تم إسعاف المصابين وحالتهم مابين متوسطة وطفيفة.وأشار إلى أن سفارة المملكة في أنقرة تتابع الحالة الصحية للسياح السعوديين بعد تعرضهم لحادث السير في ريزا التركية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, السعودية
أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, السعودية
السعودية: حادث سير لحافلة تقل 23 سعوديا بينهم أطفال في مدينة ريزا التركية
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أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بوقوع حادث سير لحافلة في مدينة ريزا التركية على متنها 23 سائحا سعوديا.
وذكر تلفزيون الإخبارية السعودي الرسمي، أن الركاب بينهم أربعة أطفال
وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.
وأضاف، أنه تم إسعاف المصابين وحالتهم مابين متوسطة وطفيفة.
وأشار إلى أن سفارة المملكة في أنقرة تتابع الحالة الصحية للسياح السعوديين بعد تعرضهم لحادث السير في ريزا التركية.