السلطات العراقية تحدد سبب الانهيار الترابي في كربلاء وتؤكد استمرار عمليات الإنقاذ... فيديو
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
© Sputnik . Nazek Mohammed
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء انهيار ترابي بمزار ديني في بمدينة كربلاء وسط البلاد.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء المقدسة".
⭕️مدير الدفاع المدني كاظم بوهان:— ameer ✍ (@Ameer_N98) August 21, 2022
مازال 5 أشخاص تحت الانقاض وفرق الدفاع المدني التخصصية تبذل جهودًا لانتشالهم احياء من تحت الركام.#كربلاء#قطارة_الامام_علي#إنهيار_القطارة_في_كربلاء pic.twitter.com/QFJn8Fypvh
وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ تجري "باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد وإسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء المقدسة".
وأضافت أن "العمل مستمر طيلة ساعات الليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".
يارب لطفك بالعالقين تحت الانقاض #كربلاء#القطارة #ثورة_عاشوراء pic.twitter.com/9gPYV8x0CI— أ.اياد العراقي 🇮🇶 (@alaraqe91) August 21, 2022
وأكدت أن "الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِي بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي وما زالت تجاهد وتواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".
وذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، ما أدى إلى انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".
ولم تحدد وكالة الأنباء العراقية عدد المحاصرين تحت الركام في المزار الديني إلا أن مواقع إخبارية عراقية أفادت بأن عدد المحاصرين قد يصل إلى ثمانية في المجمل وأن المصابين عددهم 4 أشخاص.
قطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، يسمى بقطارة الإمام علي بن أبي طالب، ويقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، ويبعد عن مركز المحافظة بحوالي 28 كم بالقرب من بحيرة الرزازة.