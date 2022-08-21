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https://sputnikarabic.ae/20220821/السلطات-العراقية-تحدد-سبب-الانهيار-الترابي-في-كربلاء-وتؤكد-استمرار-عمليات-الإنقاذ-فيديو-1066682565.html
السلطات العراقية تحدد سبب الانهيار الترابي في كربلاء وتؤكد استمرار عمليات الإنقاذ... فيديو
السلطات العراقية تحدد سبب الانهيار الترابي في كربلاء وتؤكد استمرار عمليات الإنقاذ... فيديو
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء انهيار ترابي بمزار ديني في بمدينة كربلاء وسط البلاد. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T10:39+0000
2022-08-21T10:39+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وذكرت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء المقدسة".وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ تجري "باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد وإسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء المقدسة".وأضافت أن "العمل مستمر طيلة ساعات الليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".وأكدت أن "الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِي بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي وما زالت تجاهد وتواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".ولم تحدد وكالة الأنباء العراقية عدد المحاصرين تحت الركام في المزار الديني إلا أن مواقع إخبارية عراقية أفادت بأن عدد المحاصرين قد يصل إلى ثمانية في المجمل وأن المصابين عددهم 4 أشخاص.قطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، يسمى بقطارة الإمام علي بن أبي طالب، ويقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، ويبعد عن مركز المحافظة بحوالي 28 كم بالقرب من بحيرة الرزازة.
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

السلطات العراقية تحدد سبب الانهيار الترابي في كربلاء وتؤكد استمرار عمليات الإنقاذ... فيديو

10:39 GMT 21.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء انهيار ترابي بمزار ديني في بمدينة كربلاء وسط البلاد.
وذكرت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني تواصل عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء المقدسة".
وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ تجري "باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد وإسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء المقدسة".
وأضافت أن "العمل مستمر طيلة ساعات الليل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".
وأكدت أن "الفرق نجحت بإخراج طفلين وصبِي بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي وما زالت تجاهد وتواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال".

وذكرت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار، ما أدى إلى انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".

ولم تحدد وكالة الأنباء العراقية عدد المحاصرين تحت الركام في المزار الديني إلا أن مواقع إخبارية عراقية أفادت بأن عدد المحاصرين قد يصل إلى ثمانية في المجمل وأن المصابين عددهم 4 أشخاص.
قطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، يسمى بقطارة الإمام علي بن أبي طالب، ويقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، ويبعد عن مركز المحافظة بحوالي 28 كم بالقرب من بحيرة الرزازة.
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