https://sputnikarabic.ae/20220821/السيسي-يستقبل-محمد-بن-زايد-في-مدينة-العلمين-1066684164.html

السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين

السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد، الذي يزور مصر لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 21.08.2022, سبوتنيك عربي

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ووصل ابن زايد إلى مطار العلمين، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أنه أجرى نقاشات ودية مع السيسي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.وتناولت نقاشات الرئيسين مسارات التعاون بين البلدين، وبحثا إمكانية توسيع آفاق هذا التعاون في المستقبل بما يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.كما بحث الجانبان تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء سعي الدولتين لتحقيق الازدهار لشعبيهما بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة ما تشهده المنطقة العربية من تحديات.

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