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https://sputnikarabic.ae/20220821/السيسي-يستقبل-محمد-بن-زايد-في-مدينة-العلمين-1066684164.html
السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين
السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد، الذي يزور مصر لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:33+0000
2022-08-21T11:33+0000
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ووصل ابن زايد إلى مطار العلمين، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أنه أجرى نقاشات ودية مع السيسي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.وتناولت نقاشات الرئيسين مسارات التعاون بين البلدين، وبحثا إمكانية توسيع آفاق هذا التعاون في المستقبل بما يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.كما بحث الجانبان تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء سعي الدولتين لتحقيق الازدهار لشعبيهما بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة ما تشهده المنطقة العربية من تحديات.
https://sputnikarabic.ae/20200116/محمد-بن-زايد-قوة-مصر-قوة-للعرب-1044076682.html
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العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين

11:33 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / -
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد، الذي يزور مصر لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ووصل ابن زايد إلى مطار العلمين، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أنه أجرى نقاشات ودية مع السيسي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2020
محمد بن زايد: قوة مصر قوة للعرب
16 يناير 2020, 06:49 GMT
وتناولت نقاشات الرئيسين مسارات التعاون بين البلدين، وبحثا إمكانية توسيع آفاق هذا التعاون في المستقبل بما يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
كما بحث الجانبان تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء سعي الدولتين لتحقيق الازدهار لشعبيهما بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة ما تشهده المنطقة العربية من تحديات.
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