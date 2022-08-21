https://sputnikarabic.ae/20220821/السيسي-يستقبل-محمد-بن-زايد-في-مدينة-العلمين-1066684164.html
السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين
السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد، الذي يزور مصر لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:33+0000
2022-08-21T11:33+0000
2022-08-21T11:33+0000
العالم العربي
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049455460_0:180:2001:1305_1920x0_80_0_0_a8a62c44c757f39d4a991d3075f9d6ce.jpg
ووصل ابن زايد إلى مطار العلمين، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أنه أجرى نقاشات ودية مع السيسي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.وتناولت نقاشات الرئيسين مسارات التعاون بين البلدين، وبحثا إمكانية توسيع آفاق هذا التعاون في المستقبل بما يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.كما بحث الجانبان تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء سعي الدولتين لتحقيق الازدهار لشعبيهما بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة ما تشهده المنطقة العربية من تحديات.
https://sputnikarabic.ae/20200116/محمد-بن-زايد-قوة-مصر-قوة-للعرب-1044076682.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1049455460_0:0:2001:1501_1920x0_80_0_0_51e5996a0fc9dff9b160b8ae461092e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
السيسي يستقبل محمد بن زايد في مدينة العلمين
تابعنا عبر
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد، الذي يزور مصر لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ووصل ابن زايد إلى مطار العلمين، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أنه أجرى نقاشات ودية مع السيسي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وتناولت نقاشات الرئيسين مسارات التعاون
بين البلدين، وبحثا إمكانية توسيع آفاق هذا التعاون في المستقبل بما يساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
كما بحث الجانبان تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء سعي الدولتين لتحقيق الازدهار لشعبيهما بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تناولا عددا من القضايا الإقليمية
والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العمل العربي
المشترك لمواجهة ما تشهده المنطقة العربية من تحديات.