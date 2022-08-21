https://sputnikarabic.ae/20220821/الصدر-يطالب-الكاظمي-بـالتحقيق-الجاد-والفوري-في-حادث--انهيار-مزار-ديني-بكربلاء--1066702527.html

الصدر يطالب الكاظمي بـ"التحقيق الجاد والفوري" في حادث انهيار مزار ديني بكربلاء

الصدر يطالب الكاظمي بـ"التحقيق الجاد والفوري" في حادث انهيار مزار ديني بكربلاء

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بتحقيق فوري لكشف ملابسات حادث القطارة في كربلاء وسط البلاد. 21.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقال الصدر، في بيان، اليوم الأحد، "نطالب بتحقيق فوري وجاد من أجل كشف الحقيقة، لكي لا يطال الفساد المساجد ودور العبادة، كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها".وأعلنت وزارة الصحة العراقية، مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، جراء انهيار مزار ديني بمدينة كربلاء وسط البلاد.وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم الأحد إنه "تؤكد الوزارة أنه تم استخراج 6 إصابات مختلفة من تحت الأنقاض و4 حالات وفاة لغاية كتابة هذا البيان وأنّ جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".وبوقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي.وعملت السلطات على إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.وذكرت السلطات العراقية، في بيان سابق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار ؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".وقطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، يسمى بقطارة الإمام علي بن أبي طالب، وتقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المحافظة بحوالي 28 كم2 بالقرب من بحيرة الرزازة.

https://sputnikarabic.ae/20220821/انتشال-4-جثث-من-تحت-ركام-جزء-منهار-من-مزار-ديني-في-كربلاء-وسط-العراق-1066692365.html

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