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https://sputnikarabic.ae/20220821/الصدر-يطالب-الكاظمي-بـالتحقيق-الجاد-والفوري-في-حادث--انهيار-مزار-ديني-بكربلاء--1066702527.html
الصدر يطالب الكاظمي بـ"التحقيق الجاد والفوري" في حادث انهيار مزار ديني بكربلاء
الصدر يطالب الكاظمي بـ"التحقيق الجاد والفوري" في حادث انهيار مزار ديني بكربلاء
طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بتحقيق فوري لكشف ملابسات حادث القطارة في كربلاء وسط البلاد. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T21:11+0000
2022-08-21T21:11+0000
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وقال الصدر، في بيان، اليوم الأحد، "نطالب بتحقيق فوري وجاد من أجل كشف الحقيقة، لكي لا يطال الفساد المساجد ودور العبادة، كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها".وأعلنت وزارة الصحة العراقية، مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، جراء انهيار مزار ديني بمدينة كربلاء وسط البلاد.وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم الأحد إنه "تؤكد الوزارة أنه تم استخراج 6 إصابات مختلفة من تحت الأنقاض و4 حالات وفاة لغاية كتابة هذا البيان وأنّ جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".وبوقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي.وعملت السلطات على إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.وذكرت السلطات العراقية، في بيان سابق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار ؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".وقطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، يسمى بقطارة الإمام علي بن أبي طالب، وتقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المحافظة بحوالي 28 كم2 بالقرب من بحيرة الرزازة.
https://sputnikarabic.ae/20220821/انتشال-4-جثث-من-تحت-ركام-جزء-منهار-من-مزار-ديني-في-كربلاء-وسط-العراق-1066692365.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الصدر يطالب الكاظمي بـ"التحقيق الجاد والفوري" في حادث انهيار مزار ديني بكربلاء

21:11 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
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طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بتحقيق فوري لكشف ملابسات حادث القطارة في كربلاء وسط البلاد.
وقال الصدر، في بيان، اليوم الأحد، "نطالب بتحقيق فوري وجاد من أجل كشف الحقيقة، لكي لا يطال الفساد المساجد ودور العبادة، كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، جراء انهيار مزار ديني بمدينة كربلاء وسط البلاد.
وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم الأحد إنه "تؤكد الوزارة أنه تم استخراج 6 إصابات مختلفة من تحت الأنقاض و4 حالات وفاة لغاية كتابة هذا البيان وأنّ جميع الإصابات تلقت الرعاية الطبية اللازمة من قبل فرق متخصصة".
وبوقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي.
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
انتشال 4 جثث من تحت ركام جزء منهار من مزار ديني في كربلاء وسط العراق
15:19 GMT
وعملت السلطات على إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.
وذكرت السلطات العراقية، في بيان سابق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار ؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".
وقطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، يسمى بقطارة الإمام علي بن أبي طالب، وتقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المحافظة بحوالي 28 كم2 بالقرب من بحيرة الرزازة.
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