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https://sputnikarabic.ae/20220821/الطاقة-السعودية-تستكمل-إجراءات-تشغيل-محطات-شحن-المركبات-الكهربائية-1066689407.html
"الطاقة" السعودية تستكمل إجراءات تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية
"الطاقة" السعودية تستكمل إجراءات تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية
استكملت وزارة الطاقة السعودية الإجراءات الخاصة بتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، التي تمثل جزءا من أهداف استراتيجية المملكة 2030. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T14:32+0000
2022-08-21T14:32+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ويأتي ذلك ضمن خطط المملكة للتنوع الاقتصادي ورفع مساهمات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الأحد.وتعمل المملكة على إنشاء محطات شحن كهربائية بجودة وكفاءة عالية تواكب متطلبات هذا السوق، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجالات مبتكرة.ويحرص الفريق المختص بهذا الأمر على أن تكون محطات الشحن متوافقة مع كود التوزيع السعودي والحفاظ على الموثوقية ودعم الابتكار في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20220519/السعودية-تنشئ-مصنعا-لإنتاج-155-ألف-سيارة-كهربائية-سنويا-1062423534.html
https://sputnikarabic.ae/20220427/السعودية-تعتزم-شراء-ما-يصل-لـ100-ألف-سيارة-كهربائية-1061654193.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

"الطاقة" السعودية تستكمل إجراءات تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية

14:32 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALسيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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استكملت وزارة الطاقة السعودية الإجراءات الخاصة بتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، التي تمثل جزءا من أهداف استراتيجية المملكة 2030.
ويأتي ذلك ضمن خطط المملكة للتنوع الاقتصادي ورفع مساهمات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الأحد.
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وتعمل المملكة على إنشاء محطات شحن كهربائية بجودة وكفاءة عالية تواكب متطلبات هذا السوق، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجالات مبتكرة.
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ويحرص الفريق المختص بهذا الأمر على أن تكون محطات الشحن متوافقة مع كود التوزيع السعودي والحفاظ على الموثوقية ودعم الابتكار في هذا المجال.
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