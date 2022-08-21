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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220821/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بالمدفعية-الثقيلة-1066677896.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بالمدفعية الثقيلة
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بالمدفعية الثقيلة
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن قيام المدفعية الأوكرانية باستهداف مناطق مأهولة بأسلحة وعيارات ثقيلة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T05:36+0000
2022-08-21T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار في بيانه أن "القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت سلسلة من قذائف المدفعية باتجاه مدن في جمهورية دونيتسك".وأضاف البيان أن القذائف ثقيلة من عيار 122 ملم وغربية الصنع، وقد استهدفت مناطق نوفغورودسكوي، وأخرى من عيار 155 وسقطت في منطقة غورلفكا".كما أطلقت المدفعية الأوكرانية خمس قذائف على منطقة زايتسيفو دون وقوع إصابات في الأرواح، مع خسائر مادية فقط.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم
العالم

القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بالمدفعية الثقيلة

05:36 GMT 21.08.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورانفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن قيام المدفعية الأوكرانية باستهداف مناطق مأهولة بأسلحة وعيارات ثقيلة.
وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار في بيانه أن "القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت سلسلة من قذائف المدفعية باتجاه مدن في جمهورية دونيتسك".
وأضاف البيان أن القذائف ثقيلة من عيار 122 ملم وغربية الصنع، وقد استهدفت مناطق نوفغورودسكوي، وأخرى من عيار 155 وسقطت في منطقة غورلفكا".
كما أطلقت المدفعية الأوكرانية خمس قذائف على منطقة زايتسيفو دون وقوع إصابات في الأرواح، مع خسائر مادية فقط.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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