https://sputnikarabic.ae/20220821/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بالمدفعية-الثقيلة-1066677896.html
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بالمدفعية الثقيلة
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بالمدفعية الثقيلة
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن قيام المدفعية الأوكرانية باستهداف مناطق مأهولة بأسلحة وعيارات ثقيلة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T05:36+0000
2022-08-21T05:36+0000
2022-08-21T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061838282_0:25:2919:1667_1920x0_80_0_0_7b32aace2c2febfaff4329b755d14fb0.jpg
وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار في بيانه أن "القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت سلسلة من قذائف المدفعية باتجاه مدن في جمهورية دونيتسك".وأضاف البيان أن القذائف ثقيلة من عيار 122 ملم وغربية الصنع، وقد استهدفت مناطق نوفغورودسكوي، وأخرى من عيار 155 وسقطت في منطقة غورلفكا".كما أطلقت المدفعية الأوكرانية خمس قذائف على منطقة زايتسيفو دون وقوع إصابات في الأرواح، مع خسائر مادية فقط.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061838282_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42cbd6132bfe5ea2923f264a8abe52de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بالمدفعية الثقيلة
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن قيام المدفعية الأوكرانية باستهداف مناطق مأهولة بأسلحة وعيارات ثقيلة.
وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار في بيانه أن "القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت سلسلة من قذائف المدفعية باتجاه مدن في جمهورية دونيتسك".
وأضاف البيان أن القذائف ثقيلة من عيار 122 ملم وغربية الصنع، وقد استهدفت مناطق نوفغورودسكوي، وأخرى من عيار 155 وسقطت في منطقة غورلفكا".
كما أطلقت المدفعية الأوكرانية خمس قذائف على منطقة زايتسيفو دون وقوع إصابات في الأرواح، مع خسائر مادية فقط.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.