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https://sputnikarabic.ae/20220821/اليمن-وفاة-5-سيدات-وإصابة-13-آخريات-إثر-صاعقة-رعدية-ضربت-مجلس-عزاء-للنساء-1066685857.html
اليمن... وفاة 5 سيدات وإصابة 13 أخريات إثر صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء
اليمن... وفاة 5 سيدات وإصابة 13 أخريات إثر صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء
لقيت 5 سيدات مصرعهن وأصيبت 13 أخريات، إثر صاعقة رعدية ضربت قرية بمحافظة عمران شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس السبت. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة عمران لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في مديرية العَشْة شمال عمران، ما أدى الى وفاة 5 نساء وإصابة 13 أخريات، نقلن إلى المستشفى".يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر صواعق رعدية في محافظات حجة وصنعاء وعمران. حسبما أفادت به مصادر لـ "سبوتنيك".وتتعرض المناطق الجبلية في اليمن، إلى صواعق رعدية في ظل أمطار غزيرة.ويشهد اليمن أمطاراً رعدية غزيرة وسيولاً جارفة، أدت حسب الأمم المتحدة إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء، منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، إثر أمطار موسمية غزيرة.ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفاة 106 أشخاص غرقاً، وتضرر 2842 منزلا، منها 165 تهدمت بشكل كلي غالبيتها في صنعاء القديمة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مناطق سيطرة الجماعة.
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

اليمن... وفاة 5 سيدات وإصابة 13 أخريات إثر صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء

12:18 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 13:03 GMT 21.08.2022)
© Sputnik . Ivan Makeev / الذهاب إلى بنك الصورصاعقة برق
صاعقة برق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Ivan Makeev
/
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لقيت 5 سيدات مصرعهن وأصيبت 13 أخريات، إثر صاعقة رعدية ضربت قرية بمحافظة عمران شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس السبت.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة عمران لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في مديرية العَشْة شمال عمران، ما أدى الى وفاة 5 نساء وإصابة 13 أخريات، نقلن إلى المستشفى".

يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر صواعق رعدية في محافظات حجة وصنعاء وعمران. حسبما أفادت به مصادر لـ "سبوتنيك".

وتتعرض المناطق الجبلية في اليمن، إلى صواعق رعدية في ظل أمطار غزيرة.
هطول أمطار غزيرة في أدت إلى وفاة 77 شخصا بينهم أطفال 21 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
اليمن.. وفاة 8 وإصابة 13 إثر صواعق رعدية
03:15 GMT
ويشهد اليمن أمطاراً رعدية غزيرة وسيولاً جارفة، أدت حسب الأمم المتحدة إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء، منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، إثر أمطار موسمية غزيرة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفاة 106 أشخاص غرقاً، وتضرر 2842 منزلا، منها 165 تهدمت بشكل كلي غالبيتها في صنعاء القديمة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مناطق سيطرة الجماعة.
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