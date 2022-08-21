اليمن... وفاة 5 سيدات وإصابة 13 أخريات إثر صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء
12:18 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 13:03 GMT 21.08.2022)
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لقيت 5 سيدات مصرعهن وأصيبت 13 أخريات، إثر صاعقة رعدية ضربت قرية بمحافظة عمران شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس السبت.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة عمران لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاعقة رعدية ضربت مجلس عزاء للنساء في مديرية العَشْة شمال عمران، ما أدى الى وفاة 5 نساء وإصابة 13 أخريات، نقلن إلى المستشفى".
يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر صواعق رعدية في محافظات حجة وصنعاء وعمران. حسبما أفادت به مصادر لـ "سبوتنيك".
وتتعرض المناطق الجبلية في اليمن، إلى صواعق رعدية في ظل أمطار غزيرة.
يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر صواعق رعدية في محافظات حجة وصنعاء وعمران. حسبما أفادت به مصادر لـ "سبوتنيك".
وتتعرض المناطق الجبلية في اليمن، إلى صواعق رعدية في ظل أمطار غزيرة.
ويشهد اليمن أمطاراً رعدية غزيرة وسيولاً جارفة، أدت حسب الأمم المتحدة إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء، منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، إثر أمطار موسمية غزيرة.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفاة 106 أشخاص غرقاً، وتضرر 2842 منزلا، منها 165 تهدمت بشكل كلي غالبيتها في صنعاء القديمة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مناطق سيطرة الجماعة.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفاة 106 أشخاص غرقاً، وتضرر 2842 منزلا، منها 165 تهدمت بشكل كلي غالبيتها في صنعاء القديمة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مناطق سيطرة الجماعة.