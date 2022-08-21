https://sputnikarabic.ae/20220821/انتشال-4-جثث-من-تحت-ركام-جزء-منهار-من-مزار-ديني-في-كربلاء-وسط-العراق-1066692365.html
انتشال 4 جثث من تحت ركام جزء منهار من مزار ديني في كربلاء وسط العراق
انتشال 4 جثث من تحت ركام جزء منهار من مزار ديني في كربلاء وسط العراق
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مصرع 4 أشخاص إثر حادث انهيار مزار ديني بمدينة كربلاء وسط البلاد. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:19+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني أنه تم انتشال 4 جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي في كربلاء.وبوقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي.وعملت السلطات على إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.وذكرت السلطات العراقية، في بيان سابق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".وقطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، يسمى بقطارة الإمام علي بن أبي طالب، وتقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المحافظة بحوالي 28 كم2 بالقرب من بحيرة الرزازة.
https://sputnikarabic.ae/20220821/السلطات-العراقية-تحدد-سبب-الانهيار-الترابي-في-كربلاء-وتؤكد-استمرار-عمليات-الإنقاذ-فيديو-1066682565.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, كربلاء, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, كربلاء, العالم العربي, أخبار العالم العربي
انتشال 4 جثث من تحت ركام جزء منهار من مزار ديني في كربلاء وسط العراق
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مصرع 4 أشخاص إثر حادث انهيار مزار ديني بمدينة كربلاء وسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني أنه تم انتشال 4 جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي في كربلاء.
وبوقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي
.
وعملت السلطات على إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.
وذكرت السلطات العراقية، في بيان سابق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث
كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار؛ ما أدّى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار فسقط على عدد من الزائرين".
وقطارة الإمام علي عبارة عن ينبوع ماء، يسمى بقطارة الإمام علي بن أبي طالب، وتقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المحافظة بحوالي 28 كم2 بالقرب من بحيرة الرزازة.