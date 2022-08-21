https://sputnikarabic.ae/20220821/باحث-كويتي-دعم-دول-الخليج-لوحدة-المغرب-الترابية-غير-مشروط-1066692530.html
باحث كويتي: دعم دول الخليج لوحدة المغرب الترابية "غير مشروط"
باحث كويتي: دعم دول الخليج لوحدة المغرب الترابية "غير مشروط"
اعتبر الباحث الكويتي في الشؤون العربية، نايف شرار، أن دعم دول الخليج وعدد من الدول العربية لوحدة التراب المغربي دعما غير مشروط ولم يتغير. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:29+0000
2022-08-21T15:29+0000
2022-08-21T15:29+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقال الباحث الكويتي إن هذه الدول تعتبر أمن المغرب جزءا من أمنها، وأضاف لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن المغرب حقق عددا من المكاسب الدبلوماسية بشأن "النزاع المفتعل"، وتأكيدا على أن مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.وأكد شرار أن "الوحدة العربية، تقتضي دعما تاما من الدول العربية للمغرب في هذا الملف ، معبرا عن الأمل في أن تحذو دول عربية أخرى حذو دول مجلس التعاون الخليجي، وتساند بشكل واضح وصريح المغرب في وحدته الترابية في جميع المحافل الدولية".وأوضح شرار أن توجيه ملك المغرب الشكر للدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تحديدا "يؤكد الروابط القوية التي تجمع المملكة بهذه الدول، ويكرس التعاون الوثيق بينها في مختلف المجالات".وأكد الباحث الكويتي أن افتتاح دول العالم قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة يعكس إجماعا دوليا على الوحدة الترابية للمغرب.
https://sputnikarabic.ae/20220607/توغو-تعلن-دعمها-لمبادرة-المغرب-لحل-النزاع-على-الصحراء-الغربية-1063241116.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
باحث كويتي: دعم دول الخليج لوحدة المغرب الترابية "غير مشروط"
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اعتبر الباحث الكويتي في الشؤون العربية، نايف شرار، أن دعم دول الخليج وعدد من الدول العربية لوحدة التراب المغربي دعما غير مشروط ولم يتغير.
وقال الباحث الكويتي إن هذه الدول تعتبر أمن المغرب جزءا من أمنها، وأضاف لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن المغرب حقق عددا من المكاسب الدبلوماسية بشأن "النزاع المفتعل"، وتأكيدا على أن مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
وأكد شرار أن "الوحدة العربية، تقتضي دعما تاما من الدول العربية للمغرب في هذا الملف ، معبرا عن الأمل في أن تحذو دول عربية أخرى حذو دول مجلس التعاون الخليجي، وتساند بشكل واضح وصريح المغرب في وحدته الترابية
في جميع المحافل الدولية".
وأوضح شرار أن توجيه ملك المغرب الشكر للدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تحديدا "يؤكد الروابط القوية التي تجمع المملكة بهذه الدول، ويكرس التعاون الوثيق بينها في مختلف المجالات".
وأكد الباحث الكويتي أن افتتاح دول العالم قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة يعكس إجماعا دوليا على الوحدة الترابية للمغرب.